大晦日は人気お笑い芸人×ドローンショー！富士急ハイランドで笑い納めてカウントダウンドローンショー！！

株式会社ドローンショー・ジャパン富士急ハイランドカウントダウンライブ2024-2025

国内ドローンショー実績No.1※ の株式会社ドローンショー・ジャパン(本社:東京都港区、代表取締役:山本雄貴)は、2024年12月29日(日)~31日(火)の3日間、“世界一”のアトラクションを多数保有し、2024年が60周年の記念の年となる富士急ハイランド(山梨県富士吉田市)にて、音楽に合わせドローンと花火が融合した年末特別ドローンショー(観覧無料)を実施いたします。

※ 日本国内におけるドローンショー実施回数、案件数実績として、2024年12月時点当社調べ。

音楽に合わせ500機のドローンと花火が融合した、富士急ハイランド60周年記念の年末特別ドローンショー!

29日・30日のドローンショーではジェットコースターのモチーフやハイランダー等、様々なモチーフがアニメーションで描かれます!

31日にはドローン&花火ショーを開催!!

2024年を振り返るコンテンツも登場し、花火とともに大晦日の夜空を彩ります!!

12月31日(大晦日)は、年越しを人気芸人とともに笑いで締めくくる毎年恒例イベント!

- 開催日2024年12月29日(日)~31日(火) 3日間開催- ドローンショー時間(予定)1. 12月29日(日)・30日(月) 18:50頃~2. 12月31日(火) 23:50頃~- 観覧場所富士急ハイランド内セントラルパークイベントステージ- 観覧料金無料- 主催富士急ハイランド- ドローンショー企画・演出株式会社ドローンショー・ジャパン※31日(大晦日)のみカウントダウン特別バージョンとなります。※2024年8月、9月、10月開催のドローンショーと内容は異なります。※悪天候により開催時刻の変更、中止になる場合がございます。

年越しを人気芸人とともに笑いで締めくくる毎年恒例イベント「富士急ハイランドカウントダウンライブ2024-2025」が今年も開催!イベントは入園無料、観覧席・立ち見無料です。

今年はイベントのMCとして「博多華丸」が登場。さらに、「FUJIWARA」(企画コーナーのみ)、「スリムクラブ」、「鬼越トマホーク」、「兼光タカシ」、「おばたのお兄さん」ら人気実力派芸人が次々に登場し、会場に爆笑の渦を巻き起こします。

クライマックスであるカウントダウンの瞬間には、新たな試みとしてドローンショーと盛大な花火と炎の演出

芸人と会場にいる全員で2025年の幕開けを“元気”に迎えます。

是非、富士急ハイランドであたらしい一年の幕開けをお迎えください。

「富士急ハイランドカウントダウンライブ2024-2025」 概要

【参考】2024年8月のドローンショー動画

株式会社ドローンショー・ジャパン 概要

- 開催日時2024年12月31日(大晦日)23:00~24:10頃(予定)- 観覧場所富士急ハイランド内セントラルパークイベントステージ- 観覧料金入園無料、観覧席・立ち見無料- 出演博多華丸(MC)FUJIWARA(企画コーナー)、スリムクラブ、兼光タカシ、鬼越トマホーク、おばたのお兄さん※予告なく出演者の一部が急遽変更になる場合があります。「富士急ハイランドカウントダウンライブ2024-2025」 詳細は、富士急ハイランドのウェブサイト(https://www.fujiq.jp/event/2024coutdownlive.html)をご確認ください。[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rmNLSW1UbAw ]

国内ドローンショー実績No.1の株式会社ドローンショー・ジャパンは、ドローンを用いた航空ショーを国内で最も早く取り入れ事業化。八景島シーパラダイスで開催された、ジャパンアニメ&キャラクターのドローンショーフェスティバル「STARDANCE in 横浜・八景島シーパラダイス(2023年12月)」で1,000機のドローンショーや、大阪・関西万博半年前をPRする「想像以上!が、万博だ。6 Months to go! スペシャルドローンショー(2024年10月)」を担当するなど、機体も自社開発する国内最大手のドローンショー企業です。

・会社名

株式会社ドローンショー・ジャパン

・代表

代表取締役 山本 雄貴

・設立

2020年4月1日

・事業内容

ドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X』開発・製造/ドローンショー事業/ドローンライト広告事業

・所在地

<東京本社>

東京都港区芝浦3-3-6 東京科学大学キャンパス・イノベーションセンターINDEST 4F

<石川本社>

石川県金沢市駅西本町1-6-8 ドローンショービル

・WEB

https://droneshow.co.jp/

・SNS

ドローンショー・ジャパン公式SNSでは、最新イベント情報、臨場感溢れるドローンショー映像などをお届け!業界最先端の情報もリアルタイムで発信します!

ぜひフォローして、驚きと感動のエンターテイメントの世界へ飛び込もう!

DSJ TikTok :https://www.tiktok.com/@droneshow.jpDSJ X :https://x.com/droneshowjpDSJ Instagram :https://www.instagram.com/droneshowjp/DSJ YouTube :https://www.youtube.com/@droneshowjpDSJ Facebook :https://www.facebook.com/droneshowjp