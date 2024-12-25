【YouTube公開中】北海道で活躍する地域おこし協力隊の１日に密着しました！
北海道
北海道上川総合振興局では、「地域おこし協力隊」制度の推進を通じて、上川管内における移住・定住の促進に取り組んでおります。この度、より積極的に管内で協力隊を受け入れていくため、実際に活動する３名の隊員の１日に密着した動画を制作し、公式YouTubeチャンネルにて公開いたしました。
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=shorts ]
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=aKYMAGuYAtI ]
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=f_Zx6HFx29o ]
[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=fSEJp85WfWo ]
詳細を見る :
https://hokkaido-chiikiokoshi.jp/overview/
北海道上川総合振興局では、「地域おこし協力隊」制度の推進を通じて、上川管内における移住・定住の促進に取り組んでおります。この度、より積極的に管内で協力隊を受け入れていくため、実際に活動する３名の隊員の１日に密着した動画を制作し、公式YouTubeチャンネルにて公開いたしました。
ぜひご覧いただき、地域への理解を深めていただけますと幸いです。
【おこす×くらす×生きる】北海道で活躍する地域おこし協力隊の１日に密着！
ショート
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=shorts ]
case１ 愛別町 熊倉隊員
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=aKYMAGuYAtI ]
case２ 上富良野町 大道隊員
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=f_Zx6HFx29o ]
case３ 和寒町 田中隊員
[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=fSEJp85WfWo ]
上川管内各市町村の募集状況はこちらのサイトからご確認いただけます。
https://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/iju/208491.html
地域おこし協力隊とは…？
地域おこし協力隊は、都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を異動し、地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR等の地域おこし支援や、農林水産業への従事、住民支援などの「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る取組です。
詳細を見る :
https://hokkaido-chiikiokoshi.jp/overview/
問合せ先
北海道上川総合振興局地域創生部地域政策課地域振興係
〒079-8610 旭川市永山６条19丁目１-１
TEL：0166-46-5914／FAX：0166-46-5204