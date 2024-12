2025年1月28日（火）発売『キュイジニア ポムとまんぷくダンジョン』Switchダウンロード版の予約開始！料理研究家リュウジさんのPR動画公開中！！

株式会社ハピネット

株式会社ハピネット(本社:東京都台東区、代表取締役社長:榎本誠一、証券コード:7552)は、おもしろいインディーゲームを世界中からセレクトして発売するゲームレーベル「Happinet Indie Collection」より、Nintendo Switch用ソフト『キュイジニア ポムとまんぷくダンジョン』のダウンロード版について、本日より予約を開始しました。

なお、PlayStation 5版についてはPlayStation Storeページを公開、欲しいリストへの追加が可能になりました。

本作は2025年1月28日(火)発売、パッケージ版は全国のゲーム取扱店やオンラインショップにて好評予約受付中です。またパッケージ版の初回購入特典「料理研究家リュウジ書き下ろし!ポムのレシピカード(3品)」について、レシピのひとつ「ローストチキン丼」をリュウジさんに実際に作っていただいた動画(PR用)が、料理研究家リュウジのバズレシピ公式YouTube(https://www.youtube.com/@ryuji825/shorts)で公開中です。ぜひご覧ください!特典数量には限りがございますので、お早めにご予約をお願いいたします。

■各種ゲーム情報やニュースはこちらから!

『キュイジニア ポムとまんぷくダンジョン』公式サイト:https://cuisineer.happinet-games.com/

『キュイジニア ポムとまんぷくダンジョン』トレーラー:https://youtu.be/yoUIpQm242s

ハピネットゲームズ(Happinet GAMES)公式X:@happinet_game(https://twitter.com/happinet_game)

■My Nintendo Storeにてダウンロード版の予約購入開始!

My Nintendo Storeにて、1月28日(火)より配信を開始するNintendo Switch用ソフト『キュイジニア ポムとまんぷくダンジョン』の予約購入を開始しました!

【My Nintendo Store】https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000087043

PlayStation 5版についてはPlayStation Storeページを公開、欲しいリストへの追加が可能になりました。ぜひご登録をお願いします!

【PlayStation Store】https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10009827/

■初回購入特典「料理研究家リュウジ書き下ろし!ポムのレシピカード(3品)」・店舗別購入特典

『キュイジニア ポムのまんぷくダンジョン』×『料理研究家リュウジのバズレシピ』のコラボ企画によるレシピカード(3枚)が初回購入特典として付属します。

ポムのレストランで振る舞われる料理の中から、「ローストチキン丼」「ラクサ」「チーズたっぷりベイクドポテト」の3品について、料理研究家リュウジさんにオリジナルレシピを考案いただきました!!

ゲーム内では食べると"バフ"効果も得られダンジョン探索が捗る料理の数々は、現実世界でもあなたの体力・気力を"まんぷく"にしてくれるはず。オリジナルレシピカードを手に入れて、ぜひ作って食べてみてください!

またレシピのひとつ「ローストチキン丼」をリュウジさんに実際に作っていただいた動画が、料理研究家リュウジのバズレシピ公式YouTube(https://www.youtube.com/@ryuji825/shorts)で公開中です!照り照りのチキンとスイートチリソースが至高の一品。「ラクサ」と「チーズたっぷりベイクドポテト」は、初回購入特典のレシピカードを受け取ってからのお楽しみ!

動画は以下よりご覧いただけます。※プロモーション用動画になります。

ショート動画はこちらをクリック!(https://youtube.com/shorts/1ivhQ4u93Co?si=iDyPRZwwj379sJOo)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yD4ZfDWEqhE ]

《リュウジさんプロフィール》

料理研究家/株式会社バズレシピ代表取締役。

TV・漫画のレシピ監修や、食品メーカー、大手スーパーマーケット等とのタイアップによるレシピ開発、自治体での講演も多数手がける。著書は累計150万部を突破。

「今日食べたいものを今日作る!」をコンセプトに、Xで日夜更新する「簡単・爆速レシピ」が話題を集め、SNS総フォロワー数は約1,045万人。料理動画を公開しているYouTubeはチャンネル登録者数500万人を超える。*2024年12月現在

X:@ore825(https://x.com/ore825)

Instagram:@ryuji_foodlabo(https://www.instagram.com/ryuji_foodlabo/)

YouTube:料理研究家リュウジのバズレシピ(https://www.youtube.com/channel/UCW01sMEVYQdhcvkrhbxdBpw)

TikTok:@ryuji_tiktok_(https://www.tiktok.com/@ryuji_tiktok_)

HP:バズレシピ.com(https://bazurecipe.com/)

公式サイトの特典ページはこちらをご覧ください。

https://cuisineer.happinet-games.com/index.html#store

《注意事項》

画像はイメージです。内容・仕様は予告無く一部変更になる場合がございます。

各特典は数に限りがございます。無くなり次第終了とさせていただきますので予めご了承ください。

■『キュイジニア ポムとまんぷくダンジョン』について

とんかつ、寿司、ピザ、チャーシューメン!ダンジョン由来の食材で、目指せ極上レストラン!

キュートな冒険者ポムが、ダンジョンで食材を集め、両親の経営していたレストラン「ジャガイモの城」を極上のレストランにするために奮闘するローグライトアクション。

ある日、実家のレストランを手伝うために故郷のパエルへと戻ってきた若き冒険者のポムでしたが、そのレストランは借金まみれで閉店状態でした。こうして両親の借金を返すために、ポムは町の外を冒険し食材を集め、レストランを訪れるお客さんに様々な料理を提供し、再びレストランを繁盛させるために奮闘する日々が始まったのです。

いろんな料理でお客さまをおもてなし

とんかつや寿司、チャーシューメンにハンバーガー、ピザやデザートなど、世界各国の100種類以上の料理を作ってお客さんの注文に応じましょう。町の職人たちの協力を得れば、家具などでキッチンやダイニングホールをカスタマイズできたり、内装を自分好みに模様替えすることもできます。

ダンジョンはまさにバイキング!

訪れるたびに、その大きさや形などが変化するダンジョンには、巨大なニワトリや火を吹くトウガラシなどの様々な生物が生息しており、まさに食材の宝庫です。タピオカティーを片手に、調理器具を振り回し、多種多様な食材たちを求めて冒険に乗り出しましょう。

戦いでも味を極めよう

武器であるフライ返しやメカジキ、ケバブ串などを料理で改造すれば、塩味や酸味、炎や氷などの効果を得られ、炎や毒、稲妻などを帯びた攻撃を行うことができるようになります。戦いでも味を極め、モンスターをどんどんやっつけましょう。

町の人々の依頼をこなそう

タピオカティー売りの姉妹「ナイチャ&ゼンズー」や気さくな大工の「アルダー」など、町には個性豊かで友好的な住民が生活しています。そんな彼らが困っていたら依頼を受けて、助けてあげましょう。お礼にアイテムやレシピを貰えるので、料理や冒険の幅も広がっていきます。

【商品概要】

タイトル:キュイジニア ポムとまんぷくダンジョン

発売日:2025年1月28日(火)

価格:パッケージ版4,400円(税込)/ダウンロード版3,300円(税込)

対応機種:Nintendo Switch/ PlayStation 5

ジャンル:ローグライトアクション

プレイ人数:1人(オンラインプレイ非対応)

CERO:B

言語:日本語/英語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/韓国語/ブラジルポルトガル語/繁体字/簡体字

コピーライト:(C)BATTLEBREW PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED. Licensed to and published by Marvelous Europe Ltd. Licensed to and published in Japan by HAPPINET CORPORATION.

公式サイト:https://cuisineer.happinet-games.com/

トレーラー: https://youtu.be/yoUIpQm242s

ハピネットゲームズ(Happinet GAMES)公式X:@happinet_game(https://twitter.com/happinet_game)

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

“PlayStation”、“PS5”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

本リリースの素材に関しましては、下記URLよりダウンロードいただけます。

https://happinet-games.com/release/241226/sozai1226.zip