【沖縄県石垣島地方】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、沖縄県石垣島地方に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 株式会社星野リゾート・マネジメント（沖縄県竹富町）：4,290人

2位. 医療法人上善会（沖縄県石垣市）：282人

3位. ＪＴＡサザンスカイサービス株式会社（沖縄県石垣市）：205人

4位. 医療法人緑の会（沖縄県石垣市）：150人

5位. 八重山ビル管理株式会社（沖縄県石垣市）：137人

6位. 株式会社システムアート（沖縄県石垣市）：126人

7位. 株式会社はいむるぶし（沖縄県竹富町）：124人

8位. 宮平観光株式会社（沖縄県石垣市）：99人

9位. 株式会社レスティアエンジニアリング（沖縄県石垣市）：93人

10位. 株式会社クアドロジックス（沖縄県石垣市）：91人

11位. 有限会社海邦ビル管理（沖縄県石垣市）：89人

12位. 株式会社ベオスアイティーブレーン（沖縄県石垣市）：88人

13位. 株式会社ＮＡＳＨ（沖縄県竹富町）：87人

14位. 太洋リネンサプライ株式会社（沖縄県石垣市）：85人

15位. 株式会社ベニコムフューチャー（沖縄県石垣市）：82人

16位. 八重山港運株式会社（沖縄県石垣市）：71人

17位. 有限会社ドリーマーフーズ（沖縄県石垣市）：63人

18位. 社会福祉法人綾羽福祉会（沖縄県石垣市）：61人

19位. 丸尾建設株式会社（沖縄県石垣市）：59人

20位. 社会福祉法人沖縄松楓会（沖縄県石垣市）：56人

20位. 株式会社あざみ屋（沖縄県石垣市）：56人

20位. 石垣島製糖株式会社（沖縄県石垣市）：56人

23位. 先島交通株式会社（沖縄県石垣市）：50人

24位. 株式会社石垣エスエスグループ（沖縄県石垣市）：49人

24位. 医療法人恵山会（沖縄県石垣市）：49人

26位. 西表島交通株式会社（沖縄県竹富町）：47人

27位. 社会福祉法人希望ケ丘（沖縄県石垣市）：46人

27位. 東運輸株式会社（沖縄県石垣市）：46人

29位. スターリゾート株式会社（沖縄県石垣市）：45人

30位. 株式会社南海土木（沖縄県石垣市）：39人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db