【沖縄県沖縄本島地方】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、沖縄県沖縄本島地方に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 株式会社サンエー（沖縄県宜野湾市）：7,794人

2位. 沖縄県農業協同組合（沖縄県那覇市）：3,029人

3位. イオン琉球株式会社（沖縄県南風原町）：2,813人

4位. 社会医療法人友愛会（沖縄県豊見城市）：2,245人

5位. 社会医療法人敬愛会（沖縄県沖縄市）：2,131人

6位. 金秀商事株式会社（沖縄県西原町）：1,899人

7位. 株式会社琉球銀行（沖縄県那覇市）：1,826人

8位. 沖縄電力株式会社（沖縄県浦添市）：1,676人

9位. 株式会社沖縄銀行（沖縄県那覇市）：1,656人

10位. 沖縄医療生活協同組合（沖縄県豊見城市）：1,513人

11位. 医療法人おもと会（沖縄県那覇市）：1,503人

12位. 社会医療法人仁愛会（沖縄県浦添市）：1,463人

13位. ＡＮＡ沖縄空港株式会社（沖縄県那覇市）：1,223人

14位. 医療法人タピック（沖縄県沖縄市）：1,219人

15位. 沖縄ヤマト運輸株式会社（沖縄県糸満市）：1,182人

16位. アメリカンエンジニアリングコーポレーション（沖縄県宜野湾市）：1,111人

17位. ＪＡＬスカイエアポート沖縄株式会社（沖縄県那覇市）：1,102人

18位. 社会医療法人かりゆし会（沖縄県中城村）：1,080人

19位. 株式会社沖縄ダイケン（沖縄県那覇市）：1,045人

20位. 日本トランスオーシャン航空株式会社（沖縄県那覇市）：1,011人

21位. 沖縄トヨタ自動車株式会社（沖縄県浦添市）：947人

22位. 株式会社国際ビル産業（沖縄県浦添市）：883人

23位. 株式会社シーエー・アドバンス（沖縄県那覇市）：865人

24位. 生活協同組合コープおきなわ（沖縄県浦添市）：857人

25位. 国立大学法人琉球大学（沖縄県西原町）：847人

26位. 株式会社野嵩商会（沖縄県宜野湾市）：799人

27位. 株式会社沖縄海邦銀行（沖縄県那覇市）：763人

28位. 株式会社メイクマン（沖縄県浦添市）：730人

29位. 沖縄ビル・メンテナンス株式会社（沖縄県那覇市）：711人

30位. 株式会社りゅうせきフロントライン（沖縄県浦添市）：681人

※主なランキング詳細

沖縄県那覇市：https://salesnow.jp/db/reports/820851

沖縄県宜野湾市：https://salesnow.jp/db/reports/327635

沖縄県浦添市：https://salesnow.jp/db/reports/652992

「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db