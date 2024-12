LOLUET、古川本舗をコンポーザーに迎えたニューシングル「スプートニク」配信リリース＆MV公開

株式会社THINKR

ALLT STUDIO所属シンガー・LOLUETによるオリジナル楽曲プロジェクト「ROOT X」より、ニューシングル「スプートニク」を本日2024年12月25日(水)に配信開始しました。

■12月25日(水)「スプートニク」配信開始

ALLT STUDIO所属シンガー・LOLUETによるオリジナル楽曲プロジェクト「ROOT X」のニューシングル「スプートニク」が12月25日 (水)に配信されます。

「ROOT X」は“愛の形”をストーリー仕立てで表現していくLOLUETのオリジナル楽曲プロジェクトです。

コンポーザーに古川本舗を迎え制作した今作は、遠く置き忘れてきた過去の記憶に思いを馳せながら、心に降り注ぐ情景を慈しみ抱えながら生きていく切なさを、ノスタルジックなストリングスに乗せて奏でたバラードソングとなっています。

■コンポーザー・古川本舗 コメント

「スプートニク」は、LOLUETさんから頂いたライカをテーマに、世界観や雰囲気など

綿密に打ち合わせしながら、共作のように作らせてもらいました。

LOLUETさんの声は時に楽器の様に響く、まさに曲と調和する歌唱でした。



彼女の声による儚く、エモーショナルなストーリーテリングをぜひ体感してください。

■「スプートニク」楽曲情報

2024.12.25 Release

Digital Single LOLUET「スプートニク」

(ALLT RECORD)

Lyrics & Music: 古川本舗

Arrangement: 古川本舗/和音正人

Mix & Mastering: TRMX Sound Design

Streaming / Download:

https://allt-record.lnk.to/Sputnik

■リリース当日19時よりMVも公開

動画クリエイターのハヌルが手掛けたアニメーションMVも同日19:00に公開されます。

■動画クリエイター・ハヌル コメント

LOLUETさんのプロジェクトに参加させていただきました。

ありがとうございます。

友達にただただ会いたい子供の話をいっぱい描いたと思います。

LOLUETさんの素敵な声、ぜひ聞いていただきたいです。

何卒よろしくお願いします。

■ROOT X「スプートニク」official MV

2024年12月25日(水) 19:00 プレミア公開

https://youtu.be/kGATkUHSVCQ

■LOLUET プロフィール

2021年頃 から動画投稿サイトにて音楽活動を開始 。柔らかで透明感のある歌声をベースに持ちつつ、対照的にエッジの利いたアグレッシブな声色を織り交ぜ、曲ごとに多彩なアプローチを仕掛ける女性シンガー。

2022年、Teddyloid&Gigaプロデュースの楽曲「デスペレート feat.LOLUET」にてその歌声を広く知られるようになる。2023年 4月よりKAMITSUBAKI STUDIOに所属。現在はALLT STUDIOに移籍し、ボーカリストとしての活動を続けている。

YouTube https://www.youtube.com/@LOLUET (https://www.youtube.com/@LOLUET)

Twitter https://twitter.com/VXILXLIX (https://twitter.com/VXILXLIX)

Instagram https://www.instagram.com/xilxlix.21g

■ALLT STUDIOについて

ALLT STUDIOは、

ネットシーンを中心に活動する

アーティスト達をマネジメントする、

日本発の音楽クリエイターレーベルです。

ALLT STUDIOのアーティストは、自身の楽曲制作にとどまらず、

他アーティストへの楽曲提供やコラボレーション、

映画・ドラマ・CMなどの主題歌を手掛けたりと、

様々な形で創造性を発揮しています。

日本のネットシーンから派生した音楽性を要に、

シンガー、コンポーザー、クリエイターとしての表現世界を追究し、

成長出来る場を構築していくと共に、所属アーティストの

非凡な才能を最大限に引き出すサポートをしていきます。

「ALLT (オルト)」という名前には、

Alternative / All Type / All That / All Time の意味を込めており、

幅広い音楽ジャンルを受け入れる柔軟性を持ち、

新しい音楽の世界へ挑戦を続けるスタジオの精神や、

所属アーティスト達の姿勢を表しています。

私たちは広く愛される音楽と、独創的な音楽を両立する

新たな次元の作品を生み出し、

より多様で豊かな音楽体験を見出していきます。

公式サイト:https://alltstudio.jp/

(運営 株式会社THINKR: https://thinkr.jp/)