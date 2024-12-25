ファッションプラザ【パシオス】が2025年新春初売りにてお年玉福袋を発売！
株式会社田原屋
・初売り開催店舗
[表: https://prtimes.jp/data/corp/120375/table/37_1_118704e8898347a0bd107ae3cd64392b.jpg ]
パシオスについて
株式会社田原屋（本社所在地：神奈川県川崎市、代表取締役会長：田熊 太郎、代表取締役社長：甲斐 直裕）は、2025年初売りよりファッションプラザ パシオスで「お年玉福袋」を発売いたします。
パシオスのお得なお年玉福袋を発売！
レディースの福袋では、人気の「お文具といっしょ」5点セット税込3,300円や、「たまごっち」3点セット税込3,300円の福袋が登場！
他にもメンズやボーイズ、肌着などのお得な福袋を発売いたします。
ぜひパシオスの新春初売りへご来店ください。
・初売り開催店舗
[表: https://prtimes.jp/data/corp/120375/table/37_1_118704e8898347a0bd107ae3cd64392b.jpg ]
・「パシオス公式」サイト（https://www.paseos.co.jp/）
・「パシオスチラシ」サイト（https://www.paseos-chirashi.jp/）
・「パシオス公式LINE」（https://line.me/R/ti/p/@205fzbrb）
パシオスについて
ファッションプラザ パシオスは、婦人・紳士・子供のファッション衣料・服飾雑貨・肌着・リビング用品を扱う、関東・甲信・東海・近畿に店舗を展開している「総合衣料専門チェーン」です。
・「パシオス公式」サイト（https://www.paseos.co.jp/）