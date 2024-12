箱根登山電車３０００形「アレグラ号」１０周年記念キャンペーン第２弾新ヘッドマーク掲出・デジタル駅スタンプラリーを開始します

株式会社小田急箱根乗務員デザイン ヘッドマーク

株式会社小田急箱根(本社:神奈川県小田原市、社長:水上 秀博)では、3000形「アレグラ号」が就役10年を迎えたことを記念し、2024年11月1日(金)より10周年記念キャンペーンを開催中です。

キャンペーン第2弾では、現役乗務員(車掌)がデザインした新たな記念ヘッドマークの掲出や、デジタル駅スタンプラリーを開催します。また、ヘッドマークキーホルダーをはじめ、サンリオキャラクターズとコラボレーションしたきんちゃくやクリアファイル等のオリジナルグッズ、鉄道模型「Nゲージ」の発売も決定。10周年を記念した特別なアイテムが続々と登場します。

「アレグラ号」10周年記念キャンペーン第2弾の詳細は下記の通りです。

1.現役乗務員デザイン 記念ヘッドマークの掲出

現役乗務員がデザインした2種類のデザインを追加し、全5種類の記念ヘッドマークを掲出します。

(1)掲出期間:2025年1月1日(水・祝)~10月31日(金)

(2)掲出車両:アレグラ号(3000形4両、3100形2両)

※既存のヘッドマーク3種を含めランダムに掲出いたします。

(3)ヘッドマークデザイン(2種類)

乗務員デザイン ヘッドマーク乗務員デザイン ヘッドマーク

2.箱根登山電車デジタル駅スタンプラリーの開催

アレグラ号10周年とデジタル駅スタンプアプリ「エキタグ」鉄道線全駅への導入を記念して、デジタル駅スタンプラリーを開催します。スタンプ印影は「エキタグ」の全駅導入に合わせ既存の駅スタンプ(強羅駅)もリニューアル。6駅以上のスタンプを集めた方にはもれなく景品をプレゼントします。

(1)開催期間:2025年1月2日(木)~10月31日(金)

※景品が無くなり次第終了します。

※景品終了後も「エキタグ」は引き続きお楽しみいただけます。

(2)参加方法:「エキタグ」アプリをダウンロードして、箱根登山電車各駅に設置されているスタンプ取得用タグにスマートフォン等をかざすと、デジタル駅スタンプが取得できます。6個以上のスタンプを集めたら、スタンプ帳画面の提示で景品を進呈いたします。(参加費は無料ですが、移動に必要な交通費およびスマートフォンの通信料はお客さまのご負担となります。)

(3)景品:箱根登山電車×レーティッシュ鉄道 オリジナルチケットホルダー

(4)景品交換場所:えれんなごっそCAFE107(風祭駅徒歩2分、営業時間:10時~17時)

(5)その他:6駅以上のスタンプを取得し、さらにSNS投稿いただいた方はCAFE107にてソフトドリンク1杯が無料になるキャンペーンも実施します。

スタンプデザイン(風祭駅)オリジナルチケットホルダー (C)ZUIYO

(参考)■エキタグとは

株式会社ジェイアール東日本企画が提供する、駅に設置されNFCタグをスマートフォン等で読み取り、設置場所のスタンプをアプリ内のデジタルスタンプ帳で収集することができるアプリサービスです。

3.記念グッズの発売

(1)箱根登山電車×サンリオキャラクターズ きんちゃく

箱根旅行を楽しむサンリオのキャラクター達がデザインされた巾着袋です。裏面は10周年をお祝いするように、様々な表情のサンリオキャラクターズがアレグラ号を囲んでいます。

1.発売開始日:2024年12月27日(金)

2.販売価格:700円(税込)

3.販売箇所:箱根湯本駅、強羅駅、風祭駅

おもて (C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650079うら (C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650079

(2)「アレグラ10周年記念ヘッドマーク」キーホルダー

現役乗務員考案のヘッドマークデザインをキーホルダーにし、車内限定販売します。

1.発売開始日:2025年1月18日(土)

2.販売価格:500円(税込)

3.販売箇所:箱根湯本~強羅間 箱根登山電車車内限定

現役乗務員考案のヘッドマークデザインをキーホルダー おもて現役乗務員考案のヘッドマークデザインをキーホルダー うら

(3)アレグラ号10周年記念クリアファイル3枚セット

入生田車両基地に並んだアレグラ号の画像や、10周年記念ヘッドマーク、ポスターのデザインを使用したクリアファイル3枚セットです。

1.発売開始日:2025年1月下旬予定

2.販売価格:800円(税込)

3.販売箇所:箱根湯本駅、強羅駅

商品画像イメージ

(4)鉄道模型(Nゲージ)

アレグラ号10周年を記念し、株式会社トミーテックよりアレグラ号およびアレグラ塗装のサン・モリッツ号の鉄道模型(Nゲージ)を発売します。この商品は、実車の仕様変更に合わせて細部を変更したリニューアル商品となります。

この商品を当社でも発売します。駅での購入の特典として1.ミニレプリカヘッドマークプレート、2.スマホ・ペンスタンド、3.電車カード3枚セットをプレゼントします。

1.商品名:TOMIX Nゲージ箱根登山電車3000形アレグラ号セット

TOMIX Nゲージ箱根登山電車2000形サン・モリッツ号(アレグラ塗装)セット

2.発売開始日:2025年4月予定

3.販売価格:(3000形)16,100円(税込)

(2000形)13,500円(税込)

4.販売箇所:箱根湯本駅、強羅駅

アレグラ号 ※上記画像は以前発売された際のものであり、今回発売される商品とは一部仕様が異なります。サン・モリッツ号 ※上記画像は以前発売された際のものであり、今回発売される商品とは一部仕様が異なります。3000形 アレグラ号 ミニレプリカヘッドマークデザイン2000形 サン・モリッツ号 ミニレプリカヘッドマークデザイン

4.お問い合わせ

株式会社小田急箱根 鉄道部

TEL. 0465‐32‐6823(平日9:00~17:00)

【参考】アレグラ号について

アレグラ号

車両の四方から、箱根の雄大な自然景観を車内に取り込めるよう、運転席前面には大型ガラス、側面には上下に大きく広がる展望窓を配置し、箱根の風景に溶け込むというコンセプトのもと、箱根登山電車の姉妹鉄道であるレーティッシュ鉄道との提携35周年に就役。愛称の「アレグラ」とは、レーティッシュ鉄道が走るスイス・グラウビュンデン州に今も息づく希少言語、ロマンシュ語のあいさつ言葉です。

2015年には、鉄道友の会が優秀と認めた車両へ贈られる、「ローレル賞」を受賞しています。また、甚大な被害をもたらした台風19号の復旧に象徴されるように、箱根観光を活性化する存在として、小田急箱根のフラッグシップトレインとなっています。

以 上