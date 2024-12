ダイニー、2024年の機能アップデートは42回！2つの新サービスも開始

株式会社ダイニー

飲食店の売上アップに貢献する「ダイニーモバイルオーダー」「ダイニーPOSレジ」などを提供する株式会社ダイニー(本社:東京都港区/ 代表取締役:山田真央/以下、ダイニー)は、提供する3つのサービスの機能を2024年の1年間で42回アップデートした他、「ダイニーキャッシュレス」「ダイニー勤怠」と2つの新サービスの提供を開始したことをお知らせします。

■ 2024年のダイニー

「“飲食”をもっと楽しくおもしろく。」をミッションに掲げ、すべての人の“飲食”のインフラになることをめざすダイニーは、多くの方々にご愛顧いただき、約3,000店舗の飲食店に加盟いただいている他、モバイルオーダーを使ったことがある人の数は、2024年12月16日時点で、2,500万ユーザーを突破しています。

ダイニーは、飲食店の売上アップに貢献すべく「ダイニーモバイルオーダー」「ダイニーPOSレジ」「ダイニー顧客管理」において、2024年の1年間で機能を42回アップデートしました。

また決済領域やHR領域にも進出し、「ダイニーキャッシュレス」や「ダイニー勤怠」の新サービスも提供を開始しました。ダイニーのプロダクトに関しての1年を振り返るとともに、おすすめの機能をいくつかご紹介します。

■ 1年間で42回機能をアップデート

「ダイニーモバイルオーダー」に黒を基調とした「ダークテーマ」が登場

注文体験をもっと楽しくする「ダイニーモバイルオーダー」に、黒を基調とした「ダークテーマ」が登場。(※1)これまで背景色はライトのみでしたが、多くの飲食店から、お店の雰囲気に合わせた背景色を導入してほしいというご要望をいただき、「ダークテーマ」をご用意しました。

注文を開始する際に表示される「ウェルカム画面」をよりリッチに!

飲食店に来店したお客さまが、モバイルオーダーで注文する際に最初に表示される「ウェルカム画面」をアップデート!シズル感が伝わる料理やお店のロゴなどを最初の画面背景に設定することで、モバイルオーダー上でお店の世界観を演出する他、お客さまへのウェルカムメッセージも添えることができ、顧客満足度の向上が期待できます。

ハンディ・レジの画面表示を刷新で、接客力の向上と売上アップに!

あらゆる業態に対応する「ダイニーPOSレジ」で、ハンディ(※2)・レジで各テーブルの注文状況など情報を表示する画面を刷新しました。(※3)各テーブルの注文状況をひと目で把握することができ、入店時間や最終注文時間からの経過時刻などを表示することで、各テーブルの時間管理などがしやすくなり、店舗での接客力向上と売上アップにつながっています。

売上分析やABC分析など、分析機能を充実化!

2024年は分析機能も大幅に強化しました。飲食店で活用する一般的な分析からダイニーならではの分析まで様々な分析機能を充実化!売上分析では、日別/月別/時間帯別/曜日別/時間別で売上分析やリピートの分析、商品分析では従来のABC分析だけでなく、各商品のリピート率も分析できます。

売上速報をより見やすく!取りこぼさない集客で売上アップ

ダッシュボート(※4)の売上速報で、各店舗の売上目標と、それに対する当日の売上状況を見ることができるようになりました。目標に対しての進捗状況をリアルタイムで把握することができるため、追加注文を促すなど狙った集客や客単価のアップが可能になります。また、各店舗の店内の利用状況も確認できるようになったことから、満席時はお客さまを空席がある近隣店舗に案内することもできます。

※4 「ダイニーPOSレジ」の管理画面

■飲食店専用の決済サービス「ダイニーキャッシュレス」を提供開始

2024年9月19日には、飲食店専用の決済サービス「ダイニーキャッシュレス 標準プラン」の提供開始を発表しました。(※5)飲食店の大きな課題であった決済手数料を、ダイニーは業界最安水準で提供することで少しでも解決につなげます。

より多くの飲食店のサポートに努めたいという思いから、12月2日には、中小企業・個人事業主を対象とした「ダイニーキャッシュレス 個店プラン」の提供も開始しました。(※6)

サービス提供開始の発表以降、毎週アップデートを行っています。年明けからは順次、支払い方法の拡充を予定しているので、お楽しみに!

■飲食店のバックオフィス業務を一元管理する「ダイニー勤怠」を提供開始

2024年10月3日には、飲食店の勤怠・給与・従業員満足度(ES)・従業員のスキルなどを一元管理できる「ダイニー勤怠」の提供開始を発表(※7)しました。これまで飲食店のバックオフィス業務にかかっていた時間を大幅に削減することができます。

サービス提供開始の発表以降、ほぼ毎日アップデートを行っていますが、中でも「ダイニー勤怠」にしかない機能は、「期間による時給アップ」ができるようになったことです。時間帯ごとで時給を設定できるので、従業員満足度の向上などが期待されています。



