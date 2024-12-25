ここはあけぼの町、死者が蘇る街。『根ノ國計画』(幾田羊)が、コミックDAYSで12月25日より連載配信スタート！
株式会社講談社
巨大な黒い慰霊碑が建つあけぼの町。かつて落ちてきた隕石によって甚大な被害を受けたこの街は、日本ワースト1の治安の悪さを誇っていた。「あけぼの町刑事課特捜二係」に配属された卯波ハルは、ある事件の捜査に取り掛かることになる。被害者の身体が真っ二つになるという凄惨な事件の現場で、ハルは謎多き生命体「ヨビト」と遭遇し…。美麗な筆致で贈る、本格ダークアクション！第1話は常に無料公開。隔週水曜日正午に新たな無料話が更新されます。
【作品1話URL】
https://comic-days.com/series/2550912964944431963/first_episode
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巨大な黒い慰霊碑が建つあけぼの町。かつて落ちてきた隕石によって甚大な被害を受けたこの街は、日本ワースト1の治安の悪さを誇っていた。「あけぼの町刑事課特捜二係」に配属された卯波ハルは、ある事件の捜査に取り掛かることになる。被害者の身体が真っ二つになるという凄惨な事件の現場で、ハルは謎多き生命体「ヨビト」と遭遇し…。美麗な筆致で贈る、本格ダークアクション！
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