12/21「Sanrio characters Dream!ng Park」開業1周年セレモニーレポート

12月21日(土)、みずほPayPayドーム福岡隣の複合型エンターテイメントビル「BOSS E・ZO FUKUOKA」7階「Sanrio characters Dream!ng Park(サンリオキャラクターズ ドリーミングパーク)(通称:ドリパー)」が開業1周年を迎えたことを記念し、セレモニーを実施しましたのでお知らせします。

1年間を通してたくさんの方々にご来場いただきました。皆さまに感謝の気持ちを込めて1周年セレモニーを行いました。当日は、「シナモロール」と「ポムポムプリン」がお祝いに駆けつけました!

また今回は、事前にドリパー公式Xでフォロー&リポストキャンペーンを実施。応募した方から抽選で、「セレモニーを最前列で参加できる権利」と「来場したキャラクターたちと撮影できる権利」をプレゼント!キャンペーンに当選した7組計16名のファンをはじめとしたドリパー来場者ら約100名がセレモニーに参加し、会場を一緒に盛り上げた。

また、1周年を記念し様々なイベントを開催中です!ぜひ、冬休み、年末年始もドリパーへご家族・ご友人とお越しください!

●「Sanrio characters Dream!ng Park」とは

サンリオのキャラクターたちと友だちになって遊びつくす、共遊型コミュニケーションパーク、通称「ドリパー」。

「Sanrio characters Dream!ng Park」は、みんなの「あったらいいな」が詰まった、夢のようなPark。色とりどりに光るゲートをくぐると、目の前に広がる不思議な空間。大きな時計台の前まで進むと、サンリオのキャラクターたちがお出迎えしてくれます。

まるで魔法にかかったかのようなこのParkで、サンリオのキャラクターたちと、楽しいゲームに夢中になったり、かわいい空間で一緒に写真を撮影したり、思い出をグッズにして持ち帰ったり。みんなから溢れる笑顔で、Parkはキラキラと輝き出します。

●BOSS E・ZO FUKUOKA(ボスイーゾフクオカ)とは

2020年7月にみずほPayPayドーム横にオープンした複合エンターテインメントビル。最新デジタルアート「チームラボフォレスト 福岡 - SBI証券」や日本初登場を含む「絶景3兄弟 SMBC日興証券」などが楽しめる。

●「BOSS E・ZO FUKUOKA」概要

所在地:福岡県福岡市中央区地行浜2-2-6 みずほPayPayドーム隣

アクセス:福岡市営地下鉄空港線「唐人町」駅下車徒歩15分西鉄バス「みずほPayPayドーム」下車徒歩5分

営業時間:平日11:00~20:00 土日祝10:00~20:00※コンテンツやイベント状況によって営業時間が異なりますので、詳細は公式サイトをご確認ください。

お客様問い合わせ先:TEL:092-400-0515(10:00~17:00)

公式サイトURL:https://e-zofukuoka.com/