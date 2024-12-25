『賢者の弟子を名乗る賢者 THE COMIC 13』『転生競走馬 エッチマン ９』『冒険者ギルドが十二歳からしか入れなかったので、サバよみました。 THE COMIC ２』対象電子書店でフェア開催！

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株式会社マイクロマガジン社


マイクロマガジン社（東京都中央区）は、本日12月25日に発売したコミックライドに連載中のコミック最新刊、『賢者の弟子を名乗る賢者 THE COMIC 13』『転生競走馬 エッチマン ９』『冒険者ギルドが十二歳からしか入れなかったので、サバよみました。 THE COMIC ２』の発売を記念して、電子書店フェアを開催いたします。


電子書店フェア




honto様：2024年ラストスパート！「賢者の弟子」「転生競走馬 エッチマン」新刊刊行記念！人気のライドコミックス異世界転生計作品年末セール


開催期間：2024年12月25日～2025年1月7日


URL：https://honto.jp/cp/ebook/2024/micromagazine/02.html?cid=ip_eb_albn_ctr_cal_04






賢者の弟子を名乗る賢者 THE COMIC 13




賢者の弟子を名乗る賢者 THE COMIC 13


漫画：すえみつぢっか／原作：りゅうせんひろつぐ／キャラクター原案：藤ちょこ


https://release.comicride.jp/comics/book/1794



発売日：2024年12月25日


価格：748円 （本体680円＋税10%）


ISBN：9784867166857





転生競走馬 エッチマン ９




転生競走馬 エッチマン9


漫画：城谷間間／原作：akinaka


https://release.comicride.jp/comics/book/1793



発売日：2024年12月25日


価格：792円 （本体720円＋税10%）


ISBN：9784867166864





冒険者ギルドが十二歳からしか入れなかったので、サバよみました。 THE COMIC ２




冒険者ギルドが十二歳からしか入れなかったので、サバよみました。 THE COMIC ２


漫画：GUNP／原作：KAME／キャラクター原案：ox


https://release.comicride.jp/comics/book/1789



発売日：2024年12月25日


価格：748円（本体680円＋税10%）


ISBN：9784867166871





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