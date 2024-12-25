『賢者の弟子を名乗る賢者 THE COMIC 13』『転生競走馬 エッチマン ９』『冒険者ギルドが十二歳からしか入れなかったので、サバよみました。 THE COMIC ２』対象電子書店でフェア開催！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、本日12月25日に発売したコミックライドに連載中のコミック最新刊、『賢者の弟子を名乗る賢者 THE COMIC 13』『転生競走馬 エッチマン ９』『冒険者ギルドが十二歳からしか入れなかったので、サバよみました。 THE COMIC ２』の発売を記念して、電子書店フェアを開催いたします。
電子書店フェア
honto様：2024年ラストスパート！「賢者の弟子」「転生競走馬 エッチマン」新刊刊行記念！人気のライドコミックス異世界転生計作品年末セール
開催期間：2024年12月25日～2025年1月7日
URL：https://honto.jp/cp/ebook/2024/micromagazine/02.html?cid=ip_eb_albn_ctr_cal_04
賢者の弟子を名乗る賢者 THE COMIC 13
賢者の弟子を名乗る賢者 THE COMIC 13
漫画：すえみつぢっか／原作：りゅうせんひろつぐ／キャラクター原案：藤ちょこ
https://release.comicride.jp/comics/book/1794
発売日：2024年12月25日
価格：748円 （本体680円＋税10%）
ISBN：9784867166857
転生競走馬 エッチマン ９
転生競走馬 エッチマン9
漫画：城谷間間／原作：akinaka
https://release.comicride.jp/comics/book/1793
発売日：2024年12月25日
価格：792円 （本体720円＋税10%）
ISBN：9784867166864
冒険者ギルドが十二歳からしか入れなかったので、サバよみました。 THE COMIC ２
冒険者ギルドが十二歳からしか入れなかったので、サバよみました。 THE COMIC ２
漫画：GUNP／原作：KAME／キャラクター原案：ox
https://release.comicride.jp/comics/book/1789
発売日：2024年12月25日
価格：748円（本体680円＋税10%）
ISBN：9784867166871
ライコミ
ノッてるマンガが大集結！一歩先が見えるWEB雑誌！
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