【Maison de FLEUR】2025年1月5日より開催の『Disney THE MARKET』に新作が勢揃い！3シリーズ全34種をラインアップした大人可愛いDisney Collection登場
株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部 将士）が展開するブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は、Disney Collectionの新作アイテムを2025年1月5日(日)に伊勢丹新宿店で開催される『ディズニー・ザ・マーケット』にて発売いたします。
Maison de FLEURでは、「Disney THE MARKET」の開催に合わせ、人気のディズニーキャラクターたちを主役にした3シリーズ全34種の新作アイテムを展開いたします。
レトロタッチのアートが特徴の『レトロ/ミッキーマウス』シリーズは、バッグとタオルハンカチ、キーリングをラインアップ。フリルハンドルトートバッグには「ミッキーマウス＆ミニーマウス」と「ドナルドダック＆デイジーダック」を帆布素材に刺繍。また、タオルハンカチとキーリングは、リボンをポイントにキャラクターのイメージにあわせたポップなカラーリングでご用意しております。
『ミッキー＆フレンズなかよし』シリーズでは、総勢8キャラクターが登場。トレンドのポーチがセットになったショルダーバッグや春らしいギンガムチェックのポーチなど、お出かけが楽しくなるようなアイテムを取り揃えました。
また、ウォルト・ディズニーの長編アニメーションの中でも、長年愛されている『FANTASIA』のシリーズは、作品の象徴的なアートをシルバーの箔プリントや刺繍で施し、世界観を表現。ファスナーやプレートなどもすべてシルバーで統一し、細部までこだわりました。
本アイテムは、『Disney THE MARKET』で先行販売を実施し、Maison de FLEUR店舗では3月20日（木）に発売いたします。
Maison de FLEURが手掛ける大人可愛いDisney Collectionにぜひご注目ください。
■「Disney THE MARKET in 伊勢丹新宿店」販売概要
開催期間：1月5日（日）～1月12日（日）[最終日午後6時終了]
販売場所：伊勢丹新宿店（本館6階 催物場）
販売アイテム：バッグ、ポーチ、マルチケース、チャーム、キーリング、ハンカチ 全34種
*詳細はMaison de FLEUR公式インスタグラムにてご確認ください https://www.instagram.com/maisondefleur_press/
■Maison de FLEUR「Disney Collection」販売概要
発売日：3月20日（木）※ECサイトは前日19日（水）20：00
販売場所：全国のMaison de FLEUR店舗、自社ECサイト「STRIPE CLUB」、ZOZOTOWN ※アウトレット店は除く
【レトロ/ミッキーマウスシリーズ】
スクエアトートバッグ
価格：\8,800
カラー：（左）Black/（右）Navy
タオルハンカチ
価格：\1,980
カラー：Black/Pink/Navy/Lavender/
Yellow/Orange/Beige
キーリング
価格：\3,300
カラー：Black/Pink/Lavender/Navy/
Yellow/Orange/Brown/Camel
【ミッキー＆フレンズ/なかよしシリーズ】
ポーチ付ショルダー
価格：\11,000
カラー：Navy/Black/Pink/Green
ロングポーチ
価格：\4,700
カラー：Black/Pink/Sax/Green
リボンチャーム
価格：\4,400
カラー：Black/Pink/Navy/Lavender/
Yellow/Green
■Maison de FLEUR「Disney Collection」販売概要
発売日：1月31日（金）※ECサイトは前日30日（木）20：00
販売場所：全国のMaison de FLEUR店舗、自社ECサイト「STRIPE CLUB」、ZOZOTOWN ※アウトレット店は除く
【FANTASIAシリーズ】
FANTASIA/2Wayトートバッグ
価格：\9,200
カラー：Navy
FANTASIA/スクエアポーチ
価格：\4,700
カラー：Navy
FANTASIA/マルチケース
価格：\5,200
カラー：Navy
※商品の価格はすべて税込みです