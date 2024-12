上品さとトレンドムードを兼ね備えたスタイルで、“私らしさ”を叶える、BEAMSの新作セレモニーコレクションが登場

株式会社ビームス

株式会社ビームス (本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:設楽洋)は〈Demi-Luxe BEAMS(デミルクス ビームス)〉と〈B:MING by BEAMS(ビーミング by ビームス)〉、〈Kodomo BEAMS(こども ビームス)〉より、特別なシーンで自信を持って着られる2025年春の新作『セレモニーコレクション』を発売します。〈Demi-Luxe BEAMS〉では、大人のフォーマルシーンをモダンに彩る〈COG THE BIGSMOKE(コグ ザ ビッグスモーク)〉との別注コレクションを展開。また〈B:MING by BEAMS〉のキッズでは、新たに140~160cmを展開するジュニアラインがオンラインショップ限定で登場します。豊富なバリエーションで特別な日に寄りそう、BEAMSの『ハレノヒ コレクション』にご期待ください。

上質な素材が、気品のある佇まいを叶える〈Demi-Luxe BEAMS〉のフォーマルコレクション

華やかで品格漂うスタイルを提案する〈Demi-Luxe BEAMS〉のフォーマルコレクション。オールシーズン活躍する定番シリーズや、1枚で洗練を叶えるワンピースやオールインワンに加え、今季はオケージョンスタイルに華を添えるアウターもラインアップ。さらに、カラーやアイテムを自由に組み合わせ、さまざまなシーンに対応できる〈COG THE BIGSMOKE〉とのコラボレーション『Interchangeable Formal Wear Collection』を計4型展開。今もその先も、ライフスタイルに寄り添い、長く愛せるアイテムを揃えました。

■販売店舗:全国の〈Demi-Luxe BEAMS〉展開店舗、ビームス公式オンラインショップ

(https://www.beams.co.jp/)

家族の思い出を華やかに彩る、〈B:MING by BEAMS〉のバリエーション豊かなフォーマルコレクション

〈B:MING by BEAMS〉のフォーマルコレクションは、きちんと見えつつ気負わず着られるアイテムが揃うラインアップ。今シーズンはツイード調のハニカム素材を使用した人気シリーズをはじめ、ビジネスシーンでも着回しが効くセットアップやワンピース、オールインワンが充実。軽快でこなれたムードを演出するアイテムが揃い、コサージュやブローチなど華やかさを添える小物も豊富です。またキッズ向けには、普段使いにも活躍するワイドシルエットのノーカラージャケットやストレートパンツ、存在感のある大きな襟とボレロを重ね着したようなデザインのドッキングワンピースが登場。さらに、140~160cmのジュニアラインがオンライン限定で新登場します。

厳選された上質な素材と丁寧な縫製でシルエットやデザインにこだわった、〈Kodomo BEAMS〉のフォーマルコレクション

〈Kodomo BEAMS〉は新作として、アメリカンアイビースタイルを取り入れたセットアップや、取り外し可能なリボンや襟、刺繍など細やかなディテールが光るワンピースが登場。上質な素材と洗練されたデザインで、キッズの感性を育みます。

■BEAMS公式サイト特集ページ

BEAMSのハレノヒ コレクションを一堂にご紹介するWEBコンテンツを公開しました。

入園・卒業式・七五三といったシーンに合わせて、おすすめのアイテムをお探しいただけます。

是非ご覧ください。

WOMENS:https://www.beams.co.jp/special/ceremony/women/

KIDS:https://www.beams.co.jp/special/ceremony/kids/

Demi-Luxe BEAMS(デミルクス ビームス)について

仕事もプライベートも充実した女性に向けて、Basic&usefullである事を基本に、日常を彩るちょっとした贅沢や彩りを感じる商品を提案します。

▶︎レーベルページ:https://www.beams.co.jp/demiluxebeams/

▶︎インスタグラム:https://www.instagram.com/demiluxebeams/

B:MING by BEAMS(ビーミング by ビームス)について

アーバンライフスタイルを好む若者やファミリーに向けて、“気持ちよく暮らすコト、ワクワクすることのハッピー”をスタイルを通して提案します。

▶︎レーベルページ:https://www.beams.co.jp/bming/

▶︎インスタグラム:https://www.instagram.com/bmingbybeams_official/

Kodomo BEAMS(こども ビームス)について

“服やモノ、様々なワークショップなどを通じてこどもたちの感性を豊かにしていきたい”。という思いからスタートしたキッズレーベル。こどもの生活にまつわるものにこだわり、デザイン性と機能性を両立した、信頼できる商品を展開します。

▶︎レーベルページ:https://www.beams.co.jp/kodomobeams/

▶︎インスタグラム:https://www.instagram.com/kodomo_beams/