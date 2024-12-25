【村瀬鞄行】2026年入学用ランドセルの新作を発表。本革ランドセルでジェンダーレスカラーや大容量モデルも初登場

株式会社村瀬鞄行

鞄メーカーの株式会社村瀬鞄行(名古屋市中村区)は、12月25日(水)に2026年入学用のランドセルラインナップを発表しました。今回は本革ランドセルを中心に11色の新色が登場。また人気モデルのレザーボルカを、同社牛革ランドセルとしては初の14cmマチ大容量モデルへリニューアルしています。

同日より公式オンラインショップでの先行予約受付を開始しました。直営店舗(名古屋本店、渋谷店、心斎橋店)は2025年2月14日(金)より2026モデルの展示販売を開始予定。ご来店予約の受付は2025年1月7日(火)より開始します。

ジェンダーレスカラー、リアカラーを中心に11色の新色が登場

牛革ランドセルの「匠レザー」(https://www.murasekabanko.co.jp/randoseru/takumi/)に新色6色が仲間入り。オーソドックスな色が多かった本革ランドセルに華やかな色合いが加わりました。

ミントグリーンペールイエローピンクフレンチグリーングレーブラウン

背当て・ベルト裏に色がついた「レザーボルカ」(https://www.murasekabanko.co.jp/randoseru/leather_bolca/)リアカラーにも4色の新色が登場。男の子に人気のシルバーも初登場しました。

シルバー／ブラックブラック／レッドブラック／ブラックブラック／イエロー

第31回 日本かばん技術創作コンクールで経済産業大臣賞を受賞した、「華」(https://www.murasekabanko.co.jp/randoseru/hana/)にもベージュが登場しました。

華 ベージュ

匠シリーズ新色、華のベージュにはゴールド金具を採用。艶を抑えた高級感のある薄金メッキで、ランドセルを華やかに彩ります。

じぶん色が見つかる豊富な色展開で、親子なっとくのランドセルがきっと見つかります。

2026モデルラインナップ一覧

村瀬鞄行の牛革ランドセルとして初の、14cmマチ大容量モデルが登場

人気の牛革ランドセル「レザーボルカ」(https://www.murasekabanko.co.jp/randoseru/leather_bolca/)シリーズがリニューアル。大マチ幅が12.5cmから14cmに、1.5cm大型化。仕切りをなくしたNEW SHAPE形状により、従来品より約40g軽量化しました。

LB918レザーボルカ キャメル／ブラウンLB918レザーボルカ ネイビー／グレー

2024モデルから登場したNEW SHAPE形状

大きな荷物が多い小学生にとって最適な形を追求した結果、仕切りを1枚なくし、マチ幅を大きくする構造に辿り着きました。

GL201グランツＶ ネイビー／ブラウン

前ポケットを大型化し、構造も見直し

前ポケットも従来品より大型化し、より使いやすくなりました。カブセを閉じたままでも開閉できるよう、ファスナーの取り付け方も工夫しています。

加圧試験の様子

マチ幅が広がっても、耐久性を確保

名古屋市工業研究所にて加圧試験を行い、従来の構造と同等以上の耐久性が保てるよう、試作・検証を行いました。

12月25日(水)より公式オンラインショップで2026年入学用ランドセルの先行予約受付を開始。

直営店舗での展示・販売は2025年2月14日(金)からスタート

ラインナップ公開と同時に公式オンラインショップ(https://secure.murasekabanko.co.jp/)で先行予約受付を開始しました。

直営店舗での展示・販売は2025年2月14日(金)より開始します。

土日祝日は予約制となっておりますので、事前のご予約をお勧めしています。

ご来店予約の開始は2025年1月7日(火)を予定しています。

名古屋本店(https://www.murasekabanko.co.jp/shop/nagoya/)

・住所：453-0804

愛知県名古屋市中村区黄金通4-10

・駐車場：有

●地下鉄桜通線 太閤通駅 (旧中村区役所駅) 3番出口より南へ徒歩10分

●近鉄 黄金駅 より北へ徒歩8分

・連絡先：052-452-1112 (代)

・営業時間：10:00～17:00(休業日は時期によって変わります)

渋谷店(https://www.murasekabanko.co.jp/shop/shibuya/)

・住所：150-0002

東京都渋谷区渋谷1-9-5 ナスタックビル1F

・駐車場：なし

●JR渋谷駅 宮益坂口より北東へ徒歩5分

●東京メトロ ・東急東横線 渋谷駅B3番出口 北東へ徒歩5分

・連絡先：03-6434-1004

・営業時間：11:00～18:00(休業日は時期によって変わります)

心斎橋店(https://www.murasekabanko.co.jp/shop/shinsaibashi/)

・住所：542-0081

大阪府大阪市中央区南船場4-11-23 マルエイビル1F

・駐車場：なし

●地下鉄御堂筋線 心斎橋駅北12階段より北へ徒歩3分

●地下鉄四ツ橋線 四ツ橋駅1-B出口より北へ徒歩3分

連絡先：06-6121-8511

営業時間：11:00～18:00(休業日は時期によって変わります)

その他全国各地の販売店様でお取り扱いいただいており、展示会も予定しています。

お取扱店・展示会情報はこちら(https://www.murasekabanko.co.jp/archives/custom_news/event_info/)をご覧ください。

「こどもワクワク！パパママなっとく」村瀬鞄行のランドセル

「村瀬鞄行」は1957年創業の鞄メーカーです。明治時代から続く、確かな物づくりの技術を継承し、子供たちが学校へ通うのが嬉しくなるようなランドセルを真心込めて作っています。子どもたちの負担を軽減し、より使いやすく、丈夫でかつ安全に。様々な工夫やアイデアを活かしながら、安心して6年間お使いいただくためにランドセルを作り続けています。

会社概要

商号 ： 株式会社村瀬鞄行

代表者 ： 代表取締役社長 村瀬 靖人

所在地 ： 〒453-0804

名古屋市中村区黄金通4-10

設立 ： 1971年8月

事業内容： 鞄 卸 製造販売

資本金 ： 1,600万円

URL ： https://www.murasekabanko.co.jp