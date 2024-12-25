ノスタルジー異世界グルメ！『異世界辺境メシ』(神楽ソラ/岸谷轟/つな吉)が、コミックDAYSで12月25日より連載配信スタート！
株式会社講談社
辺境に佇む一軒の食堂。「マスター」と呼ばれる人間が作る料理に、魔族やエルフなど、種族を超えて舌鼓を打つ。小さなお店を舞台に繰り広げられる、悲喜交々、美食物語が幕を開ける！コミックDAYS ウェブサイト
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辺境に佇む一軒の食堂。「マスター」と呼ばれる人間が作る料理に、魔族やエルフなど、種族を超えて舌鼓を打つ。小さなお店を舞台に繰り広げられる、悲喜交々、美食物語が幕を開ける！
第1話は常に無料公開。週刊水曜日正午に新たな無料話が更新されます。
【作品1話URL】
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