ノスタルジー異世界グルメ！『異世界辺境メシ』(神楽ソラ/岸谷轟/つな吉)が、コミックDAYSで12月25日より連載配信スタート！

株式会社講談社

辺境に佇む一軒の食堂。「マスター」と呼ばれる人間が作る料理に、魔族やエルフなど、種族を超えて舌鼓を打つ。小さなお店を舞台に繰り広げられる、悲喜交々、美食物語が幕を開ける！



第1話は常に無料公開。週刊水曜日正午に新たな無料話が更新されます。



【作品1話URL】

https://comic-days.com/series/2550912964975540932/first_episode





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