【開催レポート】「第1回 物流管理統括業務の高度化セミナー」を2024年12月12日（木）に開催しました｜船井総研ロジ株式会社

船井総研ロジ株式会社

日本最大級の物流コンサルティングファーム 船井総研ロジ株式会社（本社：大阪市中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研ロジ」）は、2024年12月12日（木）、荷主企業の方を対象に「第1回 物流管理統括業務の高度化セミナー」を開催しました。「第2回 物流管理統括業務の高度化セミナー」（2025年1月23日開催）の申し込みは2025年1月22日（水）17時まで受け付けています。

このような方にオススメのセミナーです

講座内容

セミナーの詳細・お申込みはこちら :https://www.f-logi.com/ninushi/seminar/20241212_20250123butsuryuuclo/第2回お申込み締切り：2025年1月22日17時まで- 2024年問題における影響について、改善策を講じられていない荷主企業- 物流関連2法改正の施行によって今後どのような影響が起こるか整理したい荷主企業- CLO設置に向けて具体的に動かなければならないが、役割が明確になっていない荷主企業- 「CLO」は大手企業だけの話で、物流管理の高度化は後回しと考えている荷主企業- 物流管理を強化したいが、社内に物流専門部署を構えるリソースが用意できない荷主企業- 今後の自社物流のあり方に不安を抱えている荷主企業第一講座：自社を取り巻く物流と法律の変化について

１．物流関連2法改正が与える影響と対策

２．輸配送の変化

第二講座：2025年、物流不動産はこう変わる

１．物流不動産の現状と課題

２．物流を不動産として捉える視点の意味

第三講座：「船井総研ロジが考えるCLOとは～サステナグロース・ロジスティクス～」

１．CLOが持つべき視点とは

２．船井総研ロジが考えるCLOの姿

セミナーに関連する無料ダウンロード資料

セミナーの詳細・お申込みはこちら :https://www.f-logi.com/ninushi/seminar/20241212_20250123butsuryuuclo/第2回お申込み締切り：2025年1月22日17時まで

2024年4月26日に、物流総合効率化法（物効法）と貨物自動車運送事業法の改正法案が可決されました。改正法案の中で、発荷主と着荷主の共通する取組事項として「最高ロジスティクス責任者（CLO）の選任」が記されています。特定荷主に該当する場合、CLOの設置が法律で定められています。

本コンテンツでは、CLO設置が求められるようになった背景、CLOが担うべき具体的な役割とは何かを解説いたします。

■関連無料ダウンロード資料「CLO設置が義務化！成功事例と選任までの具体策」はこちら

≫https://logiiiii.f-logi.com/documents/know-how/chief-logistics-officer/(https://logiiiii.f-logi.com/documents/know-how/chief-logistics-officer/)

会社紹介

船井総研ロジ株式会社は、物流戦略の策定から倉庫の現場改善、物流コストの抑制など、高度な物流体制の構築を実現する日本最大級の総合物流コンサルティング会社です。また、荷主企業（製造業・卸売業・小売業）の物流責任者や担当者が集う情報交換コミュニティ「ロジスティクス・リーダーシップ・サロン」(https://lp.f-logi.com/ninushi/lls/)を運営しています。

会社概要

会社名：船井総研ロジ株式会社

大阪本社：〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜四丁目4番10号 船井総研大阪本社ビル

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

代表者：代表取締役 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@f-logi.com

ＷＥＢ：https://www.f-logi.com(https://www.f-logi.com)

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