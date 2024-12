Gigi株式会社

Gigi株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:今井了介)、NPO法人Kids Future Passport(読み:キッズ・フューチャー・パスポート、所在地:福岡県福岡市、代表理事 今井了介)、港区の3者はこの度12月24日(火)に実施いたしました、協定締結式にて「地域で支える子育て世帯の食事応援事業に関する協定」を締結いたしました。





【協定締結式出席者】

港区長 清家 愛(せいけ あい)

NPO法人Kids Future Passport代表理事 兼 Gigi 株式会社 代表取締役 今井 了介(いまい りょうすけ)

終始なごやかな雰囲気で港区でのお子さまへの食事支援について意見交換がされました。

本協定に基づき、私たちは、港区内における子どもたちの食に関する課題解決を目指し、地域の飲食店と連携して、子どもの孤食解消や経済的困窮世帯の子どもを中心に、食の支援を『こどもごちめし』を通して実施いたします。

地域全体で子どもたちを支え、児童福祉の向上、並びに地域共生社会の実現を図ることを目指して取り組みを強化いたします。

【Gigi株式会社 概要】

所在地: 東京都港区六本木一丁目3番40号

設立日:2018年9月13日

代表取締役:今井 了介

事業内容:インターネットサービス事業

ホームページ:https://www.gigi.tokyo



Gigi株式会社は「Your Happiness is My Happiness.」をVISIONに掲げ、人とお店と地域にやさしいビジネスモデルを実現し‘Pay it forward’(ペイフォワード:恩送り・利他)の気持ちが社会に拡がり循環するサステナブルで新しい価値観を創造していきます。



※「ごちめし(R)」「びずめし(R)」「さきめし(R)」「こどもごちめし(R)」は、Gigi株式会社の登録商標です。