内海光司＆佐藤アツヒロの新感覚キャンプ番組「こんなところでキャンパーズ！SEASON１」 2月から放送決定！CSホームドラマチャンネル
松竹ブロードキャスティング株式会社
(C)BS松竹東急／キャストカンパニー
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番組の詳細はこちら :
https://www.homedrama-ch.com/news/742
ホームドラマチャンネルは、スカパー！、J:COMなどのケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりテレビサービスなどでご覧になれます。
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「こんなところでキャンパーズ！SEASON１」
CSホームドラマチャンネルで 2025年2月16日(日)スタート！毎週(日)深夜1:30放送
2022年/全6回/CS初放送
[出演] 内海光司、佐藤アツヒロ
[ゲスト] 青木源太、北原里英
今流行のキャンプを日本全国色んなありえない所でしてしまう新感覚キャンプ番組。当日まで行き先も教えてもらえない中、やること、食べる物全て自己責任の１泊２日アウトドアエンターテイメント番組！
SEASON１はゲストに青木源太さん、北原里英さんを迎えて伊豆の爬虫類動物園「izoo」での初キャンプ！初めてのロケでまだ初々しいお二人の掛け合いをお楽しみください！
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