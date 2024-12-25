【BL漫画を再現「BLアクリルカード」全員プレゼント】BLアンケート回答・新規会員登録で、ノベルティがもらえるプレゼントキャンペーン開催！
全員プレゼント！ちるちる×La Roseraie考案「BLアクリルカード」La Roseraie(ラ・ロズレ)
BL専門電子書籍サービスLa Roseraie(ラ・ロズレ)では、2024年12月25日(水)より、【BLアンケートキャンペーン】【新規会員登録キャンペーン】ご応募いただいた方全員に、BL情報サイト ちるちる×La Roseraie考案「BLアクリルカード」をプレゼント！
※「BLアクリルカード」はランダムで1枚のプレゼントとなります。柄は選べません。
※ノベルティは2月下旬の発送を予定しています。
応募者全員がノベルティをもらえる、お得な2つのキャンペーンをお見逃しなく！
今だけ全員プレゼント付き！La Roseraie【BLアンケートキャンペーン】
今だけ全員プレゼント付き！La Roseraie【BLアンケートキャンペーン】
La Roseraieでは、BL活動やLa Roseraieコミックスについて、アンケートを募集しております！
BLアンケートキャンペーン期間中、アンケート回答されたお客様全員に、BL情報サイト ちるちる×La Roseraie考案「BLアクリルカード」をプレゼント！
皆様からのアンケート回答お待ちしております。
La Roseraie(ラ・ロズレ)BLアンケートキャンペーン期間:2024年12月25日(水)～2025年1月13日(月)
プレゼント付！BLアンケートはこちら :
https://roseraie.tokyo/pages/202412_laroseraie_1225_02
今だけ全員プレゼント！La Roseraie【新規会員登録キャンペーン】
今だけ全員プレゼント！La Roseraie【新規会員登録キャンペーン】
BL専門書籍サービスLa Roseraie(ラ・ロズレ)では、新規会員を募集しております！
会員登録キャンペーン期間中、新規で会員登録されたお客様全員に、BL情報サイト ちるちる×La Roseraie考案「BLアクリルカード」をプレゼント！
ぜひ、キャンペーン期間中に会員登録を行い、存分にBLをご堪能ください。
La Roseraie(ラ・ロズレ)新規会員登録キャンペーン期間:2024年12月25日(水)～2025年1月13日(月)
プレゼント付！新規会員登録はこちら :
https://roseraie.tokyo/pages/202412_laroseraie_1225_01
BL専門電子書籍サービス La Roseraie(ラ・ロズレ) 会員登録 特典
会員登録で70％オフクーポンが必ずもらえる！La Roseraie(ラ・ロズレ)
会員登録でもらえる特典
特典１:会員登録で 200ポイント
特典２:メルマガ登録で 200ポイント
特典３:お誕生日に 500ポイント
特典４:全電子書籍対象 70％オフクーポン
※クーポン使用回数1回限り
※割引上限5,000pt
特典は予告なく変更になる場合があります。
会員登録(無料)はこちら :
https://roseraie.tokyo/pages/about_laroseraie
BL情報ページ Coffret la Roseraie (カフレ・ラ・ロズレ)
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Coffret la Roseraie コンテンツ
占い師 湊きよひろ先生 BL星占い
「ちるちる」監修 オリジナル特集
リスちゃん オススメBL紹介コラム
天城れの先生 BLオタクコミックエッセイ
※コンテンツは一部です。
カフレ・ラ・ロズレはこちら :
https://roseraie.tokyo/pages/coffret
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