【カートゥーン ネットワーク】アドベンチャー・ウィズ・スーパーマン第1期完結記念！1月3日（金）から「スーパーマン」を特集放送！

アニメ専門チャンネル『カートゥーン ネットワーク』を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、「アドベンチャー・ウィズ・スーパーマン」第1期完結を記念して、「スーパーマン」特集を1月3日(金)から放送いたします。また第1期最終話となる第10話放送直前に#1からキャッチアップ放送いたします。

1月は総力を挙げ「スーパーマン」特集!日本初上陸最新「アドベンチャー・ウィズ・スーパーマン」を始め、長編2作品、懐かしい「スーパーマン」のスペシャルセレクションをお届けします。

●「アドベンチャー・ウィズ・スーパーマン」 <日本初> (#7-10)

●長編「デス・オブ・スーパーマン」「レイン・オブ・ザ・スーパーメン」

●TVシリーズ「スーパーマン」<クリプトン最後の息子><宇宙盗賊ロボ><過去からの訪問者><地球滅亡の危機><スーパーガール参上><継承><頂上対決>

<ピックアップ番組・エピソード>

「アドベンチャー・ウィズ・スーパーマン」

#7「混沌の神」<日本初> 1月4日(土)14:30~

クラークはカンザスの宇宙船をロイスとジミーに見せ、ロイスをデートに誘う。デートのプランニングで夜も眠れないクラーク。訪ねてきたミクシィズピトルクが次元をまたぐ平和の守護者だと名乗り、ロイスが犯罪者集団にさらわれたと言ってクラークを連れ出す。

「デス・オブ・スーパーマン」 1月3日(金)2:30~

スーパーマン史上、最大の戦いを描く傑作グラフィックノベルが、遂にアニメーション映画で登場!謎の小惑星が大気圏に突入し、海に激突。そこから現れたのは破壊衝動に駆られた、恐るべき力を持つ怪物だった。ドゥームズデイ(最後の審判の日)と名付けられたその怪物によってメトロポリスが襲われ、罪なき市民の命がおびやかされる中、この制御不能な脅威に立ち向かうため、バットマン、ワンダーウーマンをはじめとするジャスティス・リーグのメンバーが集結する。だがそんな彼らですらまるで歯が立たない今、メトロポリスの、さらには地球の命運は、スーパーマンとドゥームズデイとの最終決戦に委ねられた!

「レイン・オブ・ザ・スーパーメン」 1月4日(土)2:30~

DCコミックスの人気ストーリーから生まれた本作では、複数のスーパーマンが続々登場!スーパーマンの死から数ヶ月後、世界は依然としてスーパーマン不在という状況に動揺していた。そんな時、メトロポリスに4人のスーパーヒーローが出現し、鋼鉄の男の生まれ変わりと称して戦いを繰り広げ始める。一心不乱なエラディケーター、自信過剰なスーパーボーイ、重金属製ハンマーを振り回すスティール、そして機械の肉体を持つサイボーグ・スーパーマン。彼らがメトロポリスを所狭しと暴れ回る一方で、ジャスティス・リーグはカル=エル亡き後の世界に対応しきれていない。もはや闇の勢力がうごめき出すのは時間の問題だ。

「スーパーマン」

#1「クリプトン最後の息子 パート1」 1月19日(日)14:00~

破滅状態にあったクリプトン星から、最後の生き残りとして幼子“カル・エル”が地球へと送られた。その赤ん坊はある老夫婦に拾われ、“クラーク・ケント”と名付けられる。やがて成長した彼は、自分が地球人とは異なる超人的な能力を持っていることを知り、この世にはびこる悪と戦うことを決意。通常は新聞記者として働き、事件が起こるとスーパーマンに変身して日夜メトロポリスの平和のために戦う。

<放送情報>

■放送局:カートゥーン ネットワーク

■番組名:「アドベンチャー・ウィズ・スーパーマン」 <日本初> (#7-10)

■放送日時:

#7先行放送:1/3(金)11:00~11:30(1/3(金)8:00~11:30 年末年始特別編成内 #1-7連続放送)

■レギュラー放送: 毎週土曜14:00-15:00

1/4(土)#7, 1/11(土)#8, 1/18(土)#9, 1/25(土)#10

■再放送:同日20:00~21:00

■キャッチアップ放送:1/14(火)月~金22:00~22:30/同日24:00~24:30

■キャスト:

クラーク・ケント:坂泰斗

ロイス・レイン:志田有彩

ジミー・オルセン:新祐樹

■放送局:カートゥーン ネットワーク

■番組名:長編「デス・オブ・スーパーマン」

■放送日時:1/2(木)26:30~28:00,1/5(日)14:00~15:30, 1/18(土)21:00~22:30

■放送局:カートゥーン ネットワーク

■番組名:長編「レイン・オブ・ザ・スーパーメン」

■放送日時:1/3(金)26:30~28:00,1/12(日)14:00~15:30, 1/18(土)22:30~24:00

■放送局:カートゥーン ネットワーク

■番組名:TVシリーズ「スーパーマン」<クリプトン最後の息子><宇宙盗賊ロボ><過去からの訪問者><地球滅亡の危機><スーパーガール参上><継承>

■放送日時:1/19(日)14:00~20:30

■放送局:カートゥーン ネットワーク

■番組名:TVシリーズ「スーパーマン」<頂上対決>

■放送日時:1/26(日)14:00~15:30

