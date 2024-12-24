「モンド麻雀プロリーグ24/25 第20回モンド王座決定戦」開幕直前SP「モンド王座決定戦」をMONDO TVで 1月1日（水・祝）より特集放送！

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エンターテイメントチャンネル『MONDO TV』(https://www.mondotv.jp/(https://www.mondotv.jp/) )を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、2月に開幕する最強雀士を決める闘い「第20回モンド王座決定戦」開幕直前SP として、幾度の名勝負を繰り広げてきた「モンド王座決定戦」過去5年間の闘牌を2025年1月1日（水・祝）午後9:30より集中放送いたします。

2月に開幕する最強雀士を決める闘い「第20回モンド王座決定戦」開幕直前SPとして、幾度の名勝負を繰り広げてきた「モンド王座決定戦」過去5年間の闘牌を集中放送！

MONDO TVで白熱の対局をどうぞお楽しみください。

▼モンド麻雀プロリーグ18/19 第15回モンド王座決定戦（全4戦）

金子正輝×大島麻美×柴田吉和×新津潔

▼モンド麻雀プロリーグ19/20 第16回モンド王座決定戦（全4戦）

新津潔×和久津晶×平賀聡彦×沢崎誠

▼モンド麻雀プロリーグ20/21 第17回モンド王座決定戦（全4戦）

沢崎誠×魚谷侑未×柴田吉和×藤崎智

▼モンド麻雀プロリーグ21/22 第18回モンド王座決定戦（全4戦）

魚谷侑未×清水香織×白鳥翔×瀬戸熊直樹

▼モンド麻雀プロリーグ22/23 第19回モンド王座決定戦（全4戦）

清水香織×魚谷侑未×白鳥翔×森山茂和

【モンド麻雀プロリーグ】

1年を通して繰り広げられるプロ雀士によるTV対局最高峰のリーグ戦。「女流モンド杯＜女性雀士＞」「モンド杯＜若手男性雀士＞」「名人戦＜ベテラン男性雀士＞」を勝ち抜いた各優勝者が「モンド王座決定戦」に進出し、現王座を加えた4名で年間王座を決定！

＜ピックアップ番組＞

■1/1（水・祝）午後9:30

モンド麻雀プロリーグ18/19 第15回モンド王座決定戦 決勝 第1戦

＜出場プロ＞

第14回モンド王座決定戦・優勝「金子正輝」

第16回女流モンド杯・優勝「大島麻美」

第19回モンド杯・優勝「柴田吉和」

第13回名人戦・優勝「新津潔」

＜解説＞

馬場裕一、梶本琢程、清水香織

■1/2（木）午後9:30

モンド麻雀プロリーグ18/19 第15回モンド王座決定戦 決勝 第2戦

＜出場プロ＞

第14回モンド王座決定戦・優勝「金子正輝」

第16回女流モンド杯・優勝「大島麻美」

第19回モンド杯・優勝「柴田吉和」

第13回名人戦・優勝「新津潔」

＜解説＞

馬場裕一、梶本琢程、清水香織

■1/3（金）午後9:30

モンド麻雀プロリーグ18/19 第15回モンド王座決定戦 決勝 第3戦

＜出場プロ＞

第14回モンド王座決定戦・優勝「金子正輝」

第16回女流モンド杯・優勝「大島麻美」

第19回モンド杯・優勝「柴田吉和」

第13回名人戦・優勝「新津潔」

＜解説＞

馬場裕一、梶本琢程、清水香織

「モンド麻雀プロリーグ24/25 第20回モンド王座決定戦」開幕直前SP (C) 2024 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.

＜番組放送情報＞

■放送局：MONDO TV

■特集名：「モンド麻雀プロリーグ24/25 第20回モンド王座決定戦」開幕直前SP「モンド王座決定戦」集中放送

■放送日時：1月1日（水・祝）放送開始（月～金）午後9:30～

■出場雀士

金子正輝

大島麻美

柴田吉和

新津潔

和久津晶

平賀聡彦

沢崎誠

魚谷侑未

藤崎智

清水香織

白鳥翔

瀬戸熊直樹

森山茂和

■解説

馬場裕一

梶本琢程

清水香織

望月雅継

金太賢

黒木真生

■MONDO TV

全国のケーブルテレビ、スカパー、ひかりTVなどで好評放送中のエンターテイメントチャンネル。視聴可能世帯は約600万世帯。エンタメ、アイドル、麻雀、パチンコ・パチスロ、シネマなど多彩なジャンルの番組を放送中。＜MONDO TV公式WEBサイト＞ https://www.mondotv.jp

■ワーナーブラザース・ディスカバリー

ワーナーブラザース・ディスカバリー（Nasdaq:WBD）は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。

我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。

ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、MotorTrend、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナー・ブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、ムービープラス、LaLa TV、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、 Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。