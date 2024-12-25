【M&A支援機関協会】新理事就任と資格制度検討委員会・自主規制ルール検討委員会発足について

株式会社ストライクM&A支援機関協会ロゴ

株式会社ストライク（本社：東京都千代田区）の代表取締役社長 荒井邦彦が、代表理事を務めるM&A仲介業自主規制団体「一般社団法人 M&A仲介協会」（以下、当協会 / 所在地：東京都千代田区 / URL：https://www.ma-chukai.or.jp/ ）は、2025年1月1日より「一般社団法人 M&A支援機関協会」へ名称変更を行い、新たに3名の理事を加え、資格制度検討委員会と自主規制ルール検討委員会を発足します。また、2025年2月14日(金)にM&A支援機関協会 入会説明会を開催することをお知らせします。

【M&A支援機関協会】新体制について

当協会は、中小企業庁「中小M&A推進計画」に基づき、公正で円滑なM&A取引を推進し、M&A仲介業界の健全な発展に取り組むことを目的に2021年に設立されました。現在133社が加盟し、会員企業により年間約2,300件のM&Aを支援しています。当協会は2025年1月1日より「一般社団法人M&A支援機関協会」に団体名を変更し、M&A仲介事業者のみならず、FAやM&Aプラットフォーマー、金融機関、士業などより幅広いM&A支援機関に入会いただき、開かれた業界団体を目指します。これに伴い体制を変更し、2025年1月1日より、新理事として小野寺 伸夫、渋佐 寿彦、渡辺 章博の3名を迎えます。

ご参考：2024年9月19日公表のリリース「M&A仲介協会、新団体名「M&A支援機関協会」に名称変更」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000134348.html)

M&A支援機関協会 理事 ※2025年1月1日～

＜代表理事＞

荒井 邦彦（株式会社ストライク 代表取締役社長）

＜理事＞

小野寺 伸夫（横浜銀行 代表取締役常務執行役員/一般社団法人全国地方銀行協会）

久保 良介（株式会社オンデック 代表取締役社長）

佐上 峻作（株式会社M&A総合研究所 代表取締役社長）

篠田 康人（名南M&A 株式会社 代表取締役社長）

渋佐 寿彦（虎ノ門有限責任監査法人 理事長/日本公認会計士協会 常務理事）

中村 悟（M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 代表取締役社長）

三宅 卓（株式会社日本M&Aセンター 代表取締役会長）

渡辺 章博（公認会計士）

＜監事＞

菊地 裕太郎（菊地綜合法律事務所/弁護士）

資格制度検討委員会について

2025年1月より資格制度検討委員会を設置し、M&Aアドバイザーの資格制度の検討を進めます。本資格制度により、M&Aアドバイザーの財務や法務・税務面での業務品質・モラル向上や、自主規制ルールの実効性・エンフォースメントを高めること、利益相反を防ぎ、顧客本位のサービスを実現する高い職業意識を養うことを目的としています。

M&A支援機関協会 資格制度検討委員会 ※2025年1月1日～

＜委員＞

忽那 憲治（東京大学応用資本市場研究センター特任教授/中小M&A研究教育センター長）

柴田 堅太郎（柴田・鈴木・中田法律事務所 弁護士）

山田 勝也（株式会社G&Sソリューションズ 代表取締役 公認会計士 税理士/日本公認会計士協会 中小企業施策調査会 委員）

＜事務局＞

篠田 康人（名南M&A 株式会社 代表取締役社長）

久保 良介（株式会社オンデック 代表取締役社長）

自主規制ルール検討委員会について

業界の課題解決とさらなる質の向上に取り組むべく、2023年12月に策定した3つの業界自主規制ルール(広告・営業、コンプライアンス、契約重要事項説明)について、有識者・専門家を迎え、改訂の検討を行います。M&A支援の質の確保・向上に関し業界全体での取り組みが求められる中、外部の知見も取り入れ改訂を行うことで、業界全体の信頼性向上に寄与します。

M&A支援機関協会 自主規制ルール検討委員会 ※2025年1月1日～

＜委員＞

砂川 伸幸（京都大学経営管理大学院 教授）

家近 知直（第一法律事務所 弁護士）

得津 晶（一橋大学大学院法学研究科ビジネスロー専攻 教授）

長谷部光哉（アーセプト税理士法人/公認会計士/税理士） ※未定

山内 清行（日本商工会議所 中小企業振興部長）

＜事務局＞

中村 悟（M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 代表取締役社長）

三宅 卓（株式会社日本M&Aセンター 代表取締役会長）

＜オブザーバー＞

中小企業庁

当協会は今後も、不適切な譲受け事業者撲滅への取り組みをはじめ、業界健全化に向けた動きを加速させます。

M&A支援機関協会 入会説明会の実施について

中小企業庁登録M&A支援機関の皆様はぜひご参加ください。

日時：2025年2月14日（金）16：00～17：00

会場：TKP東京駅カンファレンスセンター 12階 ホール12A

東京都中央区八重洲1-8-16 新槇町ビル

※ハイブリッド開催につき、オンラインでのご参加も可能です。

申し込み：ご参加にあたっては、事前のお申し込みが必要となります。以下よりお申し込みをお願いいたします。

【M&A仲介協会概要】※2024年12月25日時点

入会説明会お申込み :https://forms.gle/QjdjajjpTa6j3ZiG9

M&A仲介協会は、M&A支援機関協会に名称変更します

名称：一般社団法人 M&A 仲介協会

英文名称：M&A Intermediaries Association（MAIA）

設立日：2021年10 月1日

役員：

＜代表理事＞

荒井 邦彦（株式会社ストライク）

＜理事＞

久保 良介（株式会社オンデック）

佐上 峻作（株式会社M&A総合研究所）

篠田 康人（名南M&A 株式会社）

中村 悟（M&Aキャピタルパートナーズ株式会社）

三宅 卓（株式会社日本M&Aセンター）

＜監事＞

弁護士 菊地 裕太郎（菊地綜合法律事務所）

所在地：東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館20 階

URL：https://www.ma-chukai.or.jp/

本件に関するお問い合わせ

mail:info@ma-chukai.or.jp

株式会社ストライクロゴ【株式会社ストライク概要】

名 称：株式会社ストライク(証券コード：6196 東証プライム)

本 社：東京都千代田区大手町1-2-1 三井物産ビル15階

代表者：代表取締役社長 荒井 邦彦

設 立：1997年7月

事業内容：M&A仲介業

電話番号：03-6848-0101

U R L:https://www.strike.co.jp

ストライクWebサイト :https://www.strike.co.jp/