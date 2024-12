株式会社100、『HubSpot×企業データベース連携サービス』をリリース - 顧客データを強化し営業・マーケティング活動を効率化

株式会社100

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援サービスを通じてRevOpsソリューションを提供する株式会社100(ハンドレッド、本社:東京都世田谷区、代表取締役:田村慶)は、企業データベースとHubSpotを連携するサービスをリリースしました。本サービスは、顧客データに属性情報を付与し、高精度なデータベースを構築することで、営業・マーケティング活動の効率化を実現します。

サービス提供の背景

ビジネスの現場では、顧客情報の戦略的な活用が成功の鍵を握っています。しかし実際には、多くの企業が以下のような課題に直面しています。

- 営業部門とマーケティング部門でデータが分散しており、必要な情報が共有されていない- 顧客データの属性情報が不十分なため、セグメンテーションや効果検証の精度が上がらず、本来の分析活動にも支障をきたしている- データの更新作業に追われ、日々の営業やマーケティング活動に十分な時間を割けない

株式会社100は、このような企業の課題に応えるため、企業データベースとHubSpotを結びつける新サービスの提供を開始いたします。散在する顧客データを一元管理し、豊富な属性情報で補完することで、より戦略的な顧客分析と営業・マーケティング活動の実現を支援してまいります。

サービスの特長

新サービスは、企業データベースとHubSpotを連携することで、以下の特長を備えています。

サービス内容

- 精度の高い顧客セグメンテーション業種や企業規模などの属性情報を活用し、営業・マーケティング活動の精度を高めます。- 優先順位づけによる業務効率化リードの質を高め、優先すべき顧客を明確化。時間とコストの削減にもつながります。- データの一元管理と自動更新顧客データを常に最新の状態に保ち、部門間で統一されたデータの活用を可能にします。

営業・マーケティング活動の成果を高めるには、顧客データの効果的な活用が欠かせません。本サービスは、分散したデータや属性情報の不足を解消し、顧客分析と業務効率化を可能にするソリューションを提供します。

企業データベースとの連携

主要な企業データベース(SalesNow、Beegleデータ、スピーダ、uSonar)とHubSpotを接続し、業種や企業規模などの重要な属性情報を顧客データに付与します。精度の高い顧客分析が実現し、ターゲティングや営業・マーケティングアプローチの効果が向上します。また、各企業データベースの特長を理解し、お客様の業務目的やニーズに最適なツールを提案します。

対応データベースとその特長- SalesNow:営業活動に特化したSFA/CRM。HubSpotとのネイティブ連携により、直感的な操作で営業プロセスの可視化を実現します。- Beegleデータ:法人番号を基軸とした企業情報を提供。API連携やスポット更新に対応し、柔軟なデータ運用が可能です。- スピーダ:豊富な業界データを活用し、深い顧客理解を支援。HubSpotとのネイティブ連携にも対応しています。- uSonar:網羅的な企業情報を提供。APIやカスタム設定を通じてHubSpotと連携し、顧客データを強化します。HubSpot活用とデータ運用サポート

HubSpotの機能を最大限に引き出し、データ管理と活用を包括的にサポートします。

- 属性情報の管理設計と自動化設定顧客アプローチに必要な属性情報を体系的に管理し、必要に応じて自動化を行うことで業務効率を最大化します。- リスト作成やパーソナライズされたマーケティング施策の実施顧客データを活用したターゲットリスト作成や、個別のニーズに合わせたマーケティング施策を支援します。- ダッシュボードを活用した効果測定とデータ分析HubSpotのダッシュボード機能を用い、マーケティング施策や営業活動の成果をリアルタイムで可視化します。- データ品質維持のための定期メンテナンス定期的にデータの整合性を確認し、正確な情報を基にした意思決定をサポートします。

■ 株式会社100(ハンドレッド)について

会社名:株式会社100(ハンドレッド、英文名称:100 inc.)

代表者:代表取締役 田村 慶

所在地:東京都世田谷区代沢五丁目31番8号 No.R下北沢 3F

設立:2018年2月

事業内容:HubSpot導入及び活用支援、マーケティング・営業・サポート業務等のデジタル化支援、CRMの開発、システム連携開発、DWH構築、ウェブサイト・オウンドメディア構築、マーケティングコンテンツ・営業コンテンツ制作、MA・CRM・SFA導入支援、カスタマーサポートセンター構築支援



株式会社100は、「HubSpot×AI×DATA」のビジョンのもと、HubSpotのソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業に対し、でRevOps(レベニューオペレーション)の実践を支援し、ビジネス成長を促進しています。



HubSpot の 5つのHub(Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub 、Operations Hub、Content Hub)のすべてに精通し、顧客の課題やニーズに応じて、マーケティング・セールスの全体戦略やKPI設計、SalesforceとHubSpotのデータ連携・移行、HubSpotと外部サービスとのAPI連携開発、ウェブサイト制作、オリジナルHubSpot連携アプリケーションの提供など、さまざまなサービスを担当者目線で丁寧にご支援いたします。

2018年に創業し、2019年6月からHubSpotの専門家・エキスパート集団として活動を開始。2020年に、日本企業で唯一の「Rookie of the Year(APAC)」を受賞。2024年、HubSpot国内トップパートナーとして「HubSpot Best Partner in Japan」を3年連続で受賞。IT 製品のレビュープラットフォームの「ITreview Grid Award 2024 Spring」において、HubSpot構築パートナーとして3部門で最高位「Leader」を受賞。Japan HUG(国内のHubSpotユーザーグループ)の運営事務局も手掛けています。

コーポレートサイト:https://www.100inc.co.jp/

