中国ドラマ3作品をU-NEXT独占で12月24日（火）より配信開始！『七時吉祥　～エンドレス・ラブ～』『恋華（れんか）～ラブ・オブ・フェニックス～』『トキメキ☆翡翠ロマンス』が登場

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2024年12月24日(火)より中国ドラマ『七時吉祥~エンドレス・ラブ~』『恋華(れんか)~ラブ・オブ・フェニックス~』『トキメキ☆翡翠ロマンス』の3作品を独占配信いたしました。

12月配信の新作中国ドラマとして、『蒼蘭訣~エターナル・ラブ~』製作陣が贈る七回の転生にわたる壮大な愛を紡ぐロマンス・ファンタジー時代劇『七時吉祥~エンドレス・ラブ~』が登場。

さらに、『宮廷衛士の花嫁』のジュー・ジンイーと『悠久の縁~百霊潭~』のグオ・ジュンチェンが主演を務める、天界のプリンスと鳳凰が宿命に翻弄される壮大なファンタジーラブロマンス時代劇『恋華(れんか)~ラブ・オブ・フェニックス~』、『招摇』のシアオ・イエンと『覆流年 復讐の王妃と絶えざる愛』のジャイ・ズールーが主演の天真爛漫末っ子令嬢と世間知らずのプリンスが繰り広げるドタバタじれキュンラブコメディ『トキメキ☆翡翠ロマンス』も同日より配信いたしました。

『七時吉祥~エンドレス・ラブ~』<全38話>

【価格】各220円(税込)/2日間

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0164462

【STORY】

天界の戦神・初空(しょこう)は3万年前、妖魔・滄海(そうかい)と戦いこれを討ち破ったが、その時損傷し未だ癒えない元神を治癒するため、愛の試練を受けに下界に転生修行に行くことになる。男女の縁を司る姻縁閣で働く仙女・祥雲(しょううん)は、初空のパートナーを探すことになるが、誤って自分が初空と赤い糸で結ばれてしまう。かくして転生のパートナーとなった2人は、猪と白虎、幼馴染の許婚同士、教主と弟子、魂が入れ替わった夫婦、…と様々なカップルの人生を経験し七世にわたる恋愛譚を駆け抜ける。果たして運命の赤い糸で結ばれた2人がたどり着く真実とは?ロマンティックで楽しく波乱万丈な七世の愛の物語が幕を開ける!

『恋華(れんか)~ラブ・オブ・フェニックス~』<全36話>

【価格】各220円(税込)/2日間

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0164463

【STORY】

大虞(だいぐ)国の尚書の屋敷で使用人として働く少女・魏枝(ぎし)は、16歳を迎え方術の素質を調べる成人の儀礼に参加する。魏枝たち18人が鑑定の鏡の前に立った時、鏡の中から鳳凰が現れ、人間界のみならず天界、魔界がざわつく。誰が鳳凰を宿す者か調べるため、18人の少年少女は全員、方術を学ぶ場所・白鷺学問所に入れられる。しかし、瑞兆と見なされる鳳凰は、実は三界を滅ぼす存在であり、天帝の息子、赤日神君(せきじつしんくん)・炎越(えんえつ)が鳳凰を捜すために下界に送り込まれる。身分を隠し白鷺学問所の教師となった炎越は、そこで魏枝と出会い、劣等生ながら不思議な力を持つ魏枝に惹かれていくが…。

『トキメキ☆翡翠ロマンス』<全36話>

【価格】各220円(税込)/3日間

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0164464

【STORY】

宜陽(ぎよう)学問所の学長を訪ねて、都からやって来た蕭禹(しょうう)。しかし偶然出会った学長の娘・宋竹(そうちく)により面倒事に巻き込まれ、学長に会うための文をなくしてしまう。実は彼は、ある任務を遂行するため蕭禹になりすました皇太子の従弟――プリンスだったのだ。何としても学長に会う必要がある蕭禹は、学問所の生徒になることを決意。しかしそこでまた宋竹と再会し、2人は互いが親の決めた許婚同士であることを知る。宋竹もまた決められた婚姻を望んでおらず、蕭禹と対立。しかし学問所での生活を続けるうちに、いつしか隣にいることが当たり前となった2人の関係は、蕭禹の目的が明らかになっていくにつれ徐々に変化が…。

(C)BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. All rights reserved.

