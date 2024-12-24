12/15日開催「松井大輔引退試合-Le dernier dribble-～STARSEEDS SPECIAL MATCH～」にＦリーガー 礒貝飛那大（町田）＆浅野蓮（水戸）が参加いたしました
■松井大輔理事長 引退試合に磯貝飛那大・浅野蓮が参加いたしました
12/15（日）開催した、一般社団法人日本フットサルトップリーグ（所在地：東京都文京区後楽1丁目4－18｜Ｆリーグ・女子Ｆリーグ）の理事長である松井大輔のサッカー選手としての引退試合 「松井大輔引退試合 - Le dernier dribble - ～STARSEEDS SPECIAL MATCH～」 に、以下の選手が参加いたしましたのでお知らせいたします。
・礒貝 飛那大（イソガイ ヒナタ）
Ｆリーグ ディビジョン1：ペスカドーラ町田／フットサル日本代表 2023年 国際親善試合 アルゼンチン代表戦 メンバー
・浅野 蓮（アサノ レン）
Ｆリーグ ディビジョン2：マルバ水戸FC／Ｆリーグ最年少出場・得点記録保持者
■「松井大輔引退試合 - Le dernier dribble - ～STARSEEDS SPECIAL MATCH～」概要
・開催日時：2024年12月15日(日) 14:00 KICKOFF
・開催場所：ニッパツ三ツ沢球技場
・対戦カード：JAPAN DREAMS 対 MATSUI FRIENDS
・主催：公益社団法人日本プロサッカーリーグ
・主管：株式会社横浜フリエスポーツクラブ、一般社団法人神奈川県サッカー協会
詳しい情報につきましては、「松井大輔引退試合-Le dernier dribble-～STARSEEDS SPECIAL MATCH～」特設ページをご確認ください。
＞＞https://yokohamafc.com/special-daisukematsui/
■松井大輔 理事長 プロフィール
氏名：松井 大輔（マツイ ダイスケ）
生年月日：1981年5月11日
出身地：京都府京都市山科区
【経歴】
-1999 鹿児島実業高校卒
2000-2004 京都パープルサンガ（現 京都サンガF.C.）
2004-2008 ル・マン／フランス
2008-2009 サンテティエンヌ／フランス
2009-2011 グルノーブル／フランス
2010-2010 トムトム・トムスク／ロシア（ローン）
2011-2012 ディジョン／フランス
2012-2013 スラヴィア・ソフィア／ハンガリー
2013-2013 レヒアレヒア・グダニスク／ポーランド
2014-2017 ジュビロ磐田
2017-2017 オードラ・オポーレ／ポーランド
2018-2020 横浜FC
2021-2021 サイゴンFC／ベトナム
2021-2023 Y．S．C．C．横浜フットサル
2022-2023 Y．S．C．C．横浜 選手兼コーチ【Ｆリーグ＆Ｊリーグ『二刀流』】
2023-2024 Ｆリーグアンバサダー
2024- 横浜FC スクールコーチ
2024- 浦和レッドダイヤモンズ アカデミーロールモデルコーチ
2024- 一般社団法人 日本フットサルトップリーグ理事長
【サッカー日本代表】
＜U-21日本代表＞
＜U-22日本代表＞
＜U-23日本代表＞
・2002 トゥーロン国際大会(3位)
・2004 アテネオリンピック
＜日本代表｜国際Aマッチ通算31試合出場1得点)＞
・2003 FIFAコンフェデレーションズカップ
・2010 FIFAワールドカップ南アフリカ（ベスト16）
・2011 AFCアジアカップ（優勝）