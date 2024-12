b.stage、 米国 R&B スター ′ニーヨ(Ne-Yo)′ が合流・・・ファンとのコミュニケーションプラットフォームがオープン

株式会社bemyfriends Japan

■ ニーヨ, b.stage(https://bstage.in/)を通じて多様なコンテンツを共有し、グローバルファンダムとの疎通強化

■ b.stage, 米国・日本などでグローバル顧客会社に相次いで確保し、代表的なグローバルファンダムプラットフォームとして位置付け

ファンダムビジネストータルソリューション「b.stage(ビーステージ」はグラミー賞受賞に輝くR&Bシンガーソングライター「ニーヨ(Ne-Yo)」がb.stageで公式ファンコミュニティをオープンしたと明らかにした。 b.stageはニーヨをはじめ、米国や日本を拠点に、手早くグローバルクライアントやアーティストを迎え入れ、ファンダムビジネスのグローバル拡張性を立証している。

ニーヨは米国を代表するR&Bスターで、2005年に発表したデビュー曲「So Sick」がビルボードメインシングルチャートである「Hot 100」1位となり、4倍のプラチナ認証を獲得した。 国内でも多くの関心の中でサイワールドなどSNSのBGMとして愛用され、大きな反響を得た。 その後、「セクシー・ラブ(Sexy Love)」、「クローザー(Closer)」、「ビコーズ・オブ・ユー(Because of You)」、「ミス・インディペンデント(Miss Independent)」、「プッシュ・バック(Push Back)[feat. Bebe Rexha and Stefflon Don]など数多くのグローバルヒット曲を発表した。 最近では来韓公演「ニーヨ・シャンパン・アンド・ローズス(Ne-Yo Champagne & Roses 2024 in Seoul)」を成功裏に終え、変わらぬ人気を立証した。

ニーヨは、b.stageとして構築された公式ホームページ(neyothegentleman.com(https://www.neyothegentleman.com/))を通じて、音楽関連ニュースと共に多様なコンテンツをグローバルファンダムと共有する予定だ。 特に最近発表した新曲「Show Me」のミュージックビデオと共に来年のメリー・ジェイ・ブライズ(Mary J. Blige)、マリオ(Mario)と共に行うツアー日程などを公開する計画だ。

今後、ニーヨはb.stageを通じてグローバルファンダムとの疎通を強化する予定だ。 コミュニティ、ライブストリーミング、ファン参加イベント、b.stage POPライブによる「ASK(アスク、何でも聞いてください)」 など、b.stageの多様な機能を活用してファンと緊密に疎通する計画だ。

bemyfriends(https://bemyfriends.com/)のソ・ウソク共同代表は、「世界的な影響力を持つグローバルスーパーIPニーヨと共にすることになり、とても嬉しい。 b.stageが他のファンダムプラットフォームとは異なり、ファンダムデータ提供など差別化された強みを通じてグローバル市場性を立証している」として「今後さらに多くのグローバルアーティストがb.stageでファンダムと連帯感を高め、自分だけのブランドアイデンティティを強化できるよう積極的に支援する予定だ」と話した。

一方、b.stageは音楽、エンタテインメント、eスポーツなど様々な分野で200社以上の顧客会社と共にグローバルファンダムビジネスを拡大していき、代表的なグローバルファンダムプラットフォームとして定着した。

[b.stage(https://bstage.in/)について]

b.stageはクライアントとグローバルファンダムの成長を支援する「ファンダムビジネストータルソリューション」で、グローバルファンダムビジネスに特化したすべての機能とサービスを支援する。 コンテンツ管理・コミュニティ構築・メンバーシップサービス運営・グローバルEコマース・ライブストリーミング・リアルタイム双方向疎通など多様な機能を支援する「ITインフラ」からグローバルファンダム経験を向上させるIPビジネスおよびコンサルティングなど多角化されたサービスを提供する。

また、ファンダム活動をデータで確認して分析し、ビジネスに活用することができ、ファンダムビジネスを効果的に成長させることができる。 b.stageは全世界のアーティスト、IPおよびブランドがb.stageを通じて独自のファンダムプラットフォームを構築し、自分だけの方式でファンダムと直接疎通し、全世界にファンダムを拡張させることができるようにソリューションおよびサービスを持続的に強化している。