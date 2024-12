あの“ひろゆき”が操作音声でしゃべる！ 新型クレーンゲーム機『クレナグラン』×AI音声『CoeFont』コラボ筐体登場

株式会社バンダイナムコアミューズメント

株式会社バンダイナムコアミューズメントは、クレーンゲーム機「クレナ」シリーズの最新作『クレナグラン』の稼働に合わせ、12月18日(水)よりアミューズメント施設「ナムコ」の一部店舗にてインフルエンサー“ひろゆき”のAI音声を楽しめるコラボ筐体を展開します。

■AI音声プラットフォーム『CoeFont(コエフォント)』を使った”ひろゆき”の操作ボイス

AIを使って「声」を表現豊かに変換するプラットフォーム『CoeFont(コエフォント)』を使った操作ボイスの第一弾として、2024年12月18日(水)~2025年1月31日(金)までアミューズメント施設「ナムコ」の一部対象機にて“ひろゆき”の声が流れます。

『クレナグラン』筐体

CoeFontとは

東工大ベンチャーとして2020年に設立されたAI音声プラットフォーム。

最新のAI技術を活用し、「声」を表現力豊かな「フォント」に変換することで、だれもが、簡単に利用できるAI音声サービス。自分の声を録音し約15分という短時間でAI音声に変換できるほか、声優やインフルエンサーなどあらかじめ登録された10,000種類以上のAI音声も文章読み上げ機能として利用可能。

ほかにも、リアルタイムで声を変換する「ボイスチェンジャー」、日本語などの母国語で収録・作成したAI音声を、英語や中国語を含む多言語のAI音声に声質をそのままに変換する「Cross-Lingual TTS」など、さまざまな機能を世界中のすべての国・地域に提供中。

https://coefont.cloud/



■公式X(旧Twitter)にて「#ひろゆきといっしょにクレゲ プレゼントキャンペーン」開催

今回のコラボキャンペーンを記念して、バンダイナムコアミューズメント公式X(旧Twitter)では、“ひろゆき”のAI音声を使用したクイズ「#ひろゆきといっしょにクレゲ プレゼントキャンペーン」を開催します。参加方法は、バンダイナムコアミューズメント公式X(旧Twitter)(@bnam_jp)をフォローし、「#ひろゆきといっしょにクレゲ」と「#(本物の声だと思うセリフ)」をつけて該当ポストを引用リポストするだけ。正解された方の中から抽選で10名さまに、おなじみのセリフが楽しめる「ひろゆき ボイス付きマスコット」をプレゼントします。

キャンペーン詳細:https://bandainamco-am.co.jp/event/game_center/clenagrand_cpn/

■最新の大型筐体『クレナグラン』

今回コラボ筐体として登場する大型クレーンゲーム機『クレナグラン』は、バンダイナムコアミューズメントのクレーンゲーム機「クレナ」シリーズの最新機種です。景品獲得エリアとの境に設置したパーテーションが、プレイ回数に応じて下がっていく機能を備えて、景品獲得へのワクワクをさらに感じていただけるようになりました。

大型筐体という特徴を生かし、アミューズメント施設「ナムコ」では12月中旬から期間限定で超大型の景品が登場します。ふわふわの肌触りともっちりした抱き心地で人気の「ハートベアぬいぐるみ」が75センチというサイズで登場!大型筐体であるクレナグランをより体感していただけます。

『クレナグラン』詳細:

https://bandainamco-am.co.jp/documents/company/NEWS/release/20241115_20-C-018.pdf(https://bandainamco-am.co.jp/documents/company/NEWS/release/20241115_20-C-018.pdf)

※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※景品・特典は数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

(C) 2021 Brazil Ltd.

(C) CoeFont Co., Ltd.

(C)Bandai Namco Amusement Inc.