清掃現場の洗濯に最適！新洗濯洗剤シリーズ「洗濯王 衣料用／清掃資材用」を発売！

シーバイエス株式会社

シーバイエス株式会社（本社：横浜／代表取締役社長：高野正男、以下シーバイエス）は、2024年12月に洗濯洗剤の新シリーズとして「洗濯王 衣料用」「洗濯王 清掃資材用」の2製品を発売いたします。本製品は、従来の洗濯洗剤と比較して成分の濃縮化が図られており、ランニングコストの削減に加え、清掃現場で求められる要素を備えた、清掃現場に最適な洗濯洗剤です。

清掃現場特有の「ニオイ／強敵汚れ」に挑む！

清掃現場で発生する汚れは、私たちの日常生活での汚れとは異なり、頑固であり、一般的な洗濯洗剤では落ちにくいのが特徴です。また、清掃資材を干すための環境やスペースの確保が難しいことも、清掃現場での大きな課題とされています。当社は、ビルメンテナンス業界で長年培った経験を活かし、清掃現場に最適な洗濯洗剤を開発いたしました。

洗濯王 衣料用

悪臭が充満した清掃控室を快適に！

1. 低濃度でも力強い洗浄力

2. 除菌剤を配合

3. 衣類のゴワつきを防ぐ

4. 生乾き臭を防止

洗濯王 清掃資材用

清掃現場のために開発された業務用洗濯洗剤！

1.繊維にすばやく浸透

2.黒ずみ汚れを浮かせて落とす

3.糸モップ洗いに最適

詳細を見る :https://go.cxs.co.jp/laundryking/prtimes

「洗濯王 衣料用」製品紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mBRQJhGS2Ro ]

製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/152969/table/3_1_ff6f73a438f08ff7876abc3ff7731024.jpg ]