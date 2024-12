湘南モノレール・江ノ島駅に日本酒バー「ENOSHU BAR - 江乃酒場」　2025年1月10日（金）オープン！

株式会社Brain Trust from The Sun

ENOSHU BAR 外観ENOSHU BAR 内装

株式会社Brain Trust from The Sun(東京都中央区/代表取締役 大川桂一)は、2025年1月10日(金)に湘南モノレール江ノ島駅 2階に、日本酒を中心とした日本のお酒を楽しめるバー「ENOSHU BAR-江乃酒場」をオープンいたします。本店舗では、日本全国から厳選された日本酒をセルフスタイルで楽しむことができ、鎌倉・湘南の地域情報を発信する拠点としても機能します。

店舗の特徴

1:厳選された日本酒の飲み比べ

日本全国の厳選された日本酒が常時20種類ほど並び、セルフスタイルで楽しむことができます。お得に

飲み比べが楽しめる飲み放題メニューもご用意しています。

2:地元の産品を活かしたおつまみ

江の島・湘南・鎌倉の産品を使用したおつまみをご提供。地域の味を日本酒とともに堪能できます。

3:地域情報発信の基地として展開

龍口寺・長谷寺のライトアップや呑み歩きイベント、周辺地域の民泊事業者との連携企画など、鎌倉・湘南地区の魅力をPRする情報を発信します。

株式会社Brain Trust from The Sunが不動産の知見を活用して手掛ける空家を再生した宿泊施設の運営や地方創生分野での持続可能な開発などを通して、江ノ島に新たな地域発信拠点を根付かせるべく活動をスタートします。

【 ENOSHU BAR-江乃酒場 店舗概要 】

・店舗名称:ENOSHU BAR-江乃酒場

・所在地:神奈川県藤沢市片瀬3-15-1 湘南モノレール「湘南江の島」駅ビル2F

・オープン日:2025年1月10日(金)

・TEL :03-6824-7423

・営業時間:17:00~22:00 ※飲み放題ラストオーダー 20:30

・定休日:月曜日

・席数:着席 18席 / スタンディングスペース有

・店舗面積 :約30平方メートル

・公式Instagramアカウント:https://www.instagram.com/enoshu_bar/

<メニュー>

◆ 日本酒

常時20種類を提供

Ÿ 飲み放題(120分制) 3,600円(税込)

Ÿ 1合 880円(税込)~

提供予定の日本酒 *季節により変更します

天青(神奈川)/古都鎌倉(新潟)/上川大雪(北海道)/綿屋(宮城)

田酒(青森)/まんさくの花(秋田)/呂万(福島)/上喜元(山形)

水芭蕉(群馬)/麒麟山(新潟)菱湖(新潟)/羽根屋(富山)/宗玄(石川)

積善(長野)/作(三重)/竹林(広島)/剣菱(兵庫)/綱島(佐賀)

◆ おつまみ

湘南・鎌倉の産品を提供

Ÿ 1品 550円(税込)~

いか塩辛、わさび漬け、タコせんべい、生ハムジャーキー、スモークチーズ、など

◆ その他ドリンク

地元クラフトビール数種類、日本ワイン(赤・白)をご用意しています

総合プロデュース&監修

日本酒セレクトおよび総合プロデュースを手掛けるのは、日本酒ブランドデザイナー・坂上愛佳氏。

ENOSHU BAR-江乃酒場では、坂上氏が厳選した日本酒のセレクトを通じて、伝統的な日本酒文化を新たな形で提供いたします。

坂上愛佳氏 唎酒師|日本酒のソムリエ

坂上愛佳 氏プロフィール

・ Dojima SAKE Breweryアンバサダー

・ 永井酒造ブランドアンバサダー

・ 2007年に日本酒の利き酒師資格取得。2020年にはSAKEEXPART資格を取得し、日本酒と料理のペアリングを極める専門家として活躍。

・ 日本酒の海外ブランディングや酒蔵ツーリズムの推進、地方の酒蔵のコンテンツ造成など幅広い分野で活動中。

株式会社Brain Trust from The Sun(ブレイン トラスト フロム ザ サン)について

株式会社Brain Trust from The Sun|東京本社株式会社Brain Trust from The Sun|ロゴ

東京都中央区に本拠を置く不動産コンサルティング企業です。宅地建物取引業、不動産特定共同事業、ファイナンシャルプランニング業務、宿泊業、発電事業を手掛けています。不動産の知見を活用し、神奈川県において鎌倉のサーフボードチームと8つの空き家を再生してT-REEF VACATION HOUSE(https://www.treef-vacation-house.com/)という宿泊施設を運営。鎌倉農泊協議会(https://kamakura-nouhaku.com/)(令和元年と令和6年の農林水産省農山漁村振興交付金採択)、北海道上川郡美瑛町においてびえい農泊DX推進協議会(令和5年農林水産省農山漁村振興交付金採択)でも中核法人として携わり、ファームズ千代田(https://f-chiyoda.com/)の敷地内に北の住まい設計社(https://www.kitanosumaisekkeisha.com/)の建物を建て宿泊施設の運営を行っています。地方創生の分野で不動産証券化を活用して持続可能な開発目標を達成すべく活動しています。

会社名 :株式会社Brain Trust from The Sun

本社所在地:東京都中央区京橋1-6-13

代表取締役:大川 桂一

事業内容:不動産業・宿泊業・発電事業

設立年月:平成24年(2012年)8月1日

資本金 :12,000,000円

URL :https://www.braintrust-from-the-sun.co.jp/

