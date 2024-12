【祝！61歳】特集：ニコラス・ケイジ誕生祭２０２５

ディスカバリー・ジャパン合同会社

日本最大級の映画専門チャンネル「ムービープラス」(ディスカバリー・ジャパン株式会社)は、25年1月7日(火)に61歳を迎える名優 ニコラス・ケイジの誕生日を祝し、<特集:ニコラス・ケイジ誕生祭2025>を誕生日当日にお届けします。映画監督の巨匠フランシス・フォード・コッポラを叔父にもち、ソフィア・コッポラ監督がいとこという映画一家に生まれたニコラス・ケイジ。超大作から低予算映画まで、出演作が100本以上にのぼる彼の主演作の中から、現実のケイジ自身を彷彿させる、どん底の俳優を演じたアクション・コメディ『マッシブ・タレント』など、主演作計3本を放送します。いまだ主演作が次々にリリースされる彼の勇姿を、ぜひムービープラスでお楽しみください!

~特集放送作品~

■『マッシブ・タレント』1/7(火) 18:00~ほか

ニコラス・ケイジが自身の分身と言えるどん底俳優を熱演!俳優人生を懸けた一世一代のミッションに挑む男の姿を描くアクション・コメディ。

監督:トム・ゴーミカン

出演:ニコラス・ケイジ/ペドロ・パスカル/シャロン・ホーガン

(2022年:アメリカ)

■『ゴーストライダー2』1/7(火) 13:30~

(C) 2012 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

人気コミックを原作としたニコラス・ケイジ主演のアクション第2弾。魔界の王に狙われた少年を守るため、ゴーストライダーが死闘を繰り広げる!

監督:マーク・ネヴェルダイン/ブライアン・テイラー

出演:ニコラス・ケイジ/キアラン・ハインズ/ヴィオランテ・プラシド

(2011年:アメリカ)

■『8mm.』1/7(火) 15:45~ほか

(C) 1999 Global Entertainment Productions GmbH & Co. Medien KG and SPE German Finance Co. Inc. All Rights Reserved.

ニコラス・ケイジ主演。スナッフ(殺人)フィルムの謎を追ってポルノ産業界に潜入した私立探偵の体験を通じ、現代アメリカの暗部をえぐるサスペンス・スリラー。

監督:ジョエル・シューマカー

出演:ニコラス・ケイジ/ホアキン・フェニックス/ジェームズ・ガンドルフィーニ

(1999年:アメリカ)

ムービープラスとは

2024年に開局35年を迎えた日本最大級の映画チャンネル。ハリウッドのアクションやSFなど”ナンバーワン”級ヒット作から日本・インド・韓国ほか世界の傑作、貴重吹替など”オンリーワン”な番組を放送! J:COMなど全国のケーブルテレビやスカパー!、IP放送を通じ、約700万世帯のお客様にご覧いただいています。

