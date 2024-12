＜セイコー プロスペックス＞より、大谷翔平選手の不屈の精神を映し出した限定モデルを発売

セイコーウオッチ株式会社

セイコーウオッチ株式会社(代表取締役社長:内藤 昭男、本社:東京都中央区)は<セイコー プロスペックス>より、ブランドのイメージキャラクターを務める大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースのチームカラーをデザインのアクセントとした数量限定モデルを2025年2月7日(金)より2種、日本国内でのみ発売いたします。SBEJ023は限定本数1,700本で、SBEJ025は限定本数500本です。いずれも希望小売価格は330,000円(税込)です。

大谷選手の不屈の精神を精悍なカラーリングで表現した限定モデル

大谷選手は新天地であるロサンゼルス・ドジャースへ移籍した2024年シーズン、前人未踏の「50本塁打-50盗塁」達成に始まり、自身初のポストシーズン出場、ワールドシリーズ制覇、そしてナショナルリーグのMVP受賞と、数々の偉業を成し遂げ続けました。今回の限定モデルでは、前例のない驚異的な実績を積み重ねながら勝利に向けて邁進する大谷選手の不屈の精神を、精悍なブラックカラーのケース・ブレスレットで表しています。

《商品特徴≫・新天地ドジャースのチームカラーであるブルーとレッドをアクセントカラーとしてあしらった限定モデル

本作はメカニカルダイバーズ 1968 ヘリテージ GMTモデルをベースとし、ケース・ブレスレット、ダイヤルをブラックカラーで統一した精悍なモデルです。ロサンゼルス・ドジャースのチームカラーであり、信頼性を表すというブルーのセラミックをベゼルに採用し、レギュラーモデルにはない特別なカラーリングとなっています。

また、差し色として、チームロゴにも使用されているレッドをGMT針やGMTロゴ、ダイヤルリング上の「17」の数字にあしらいました。

・セイコーオンラインストアのみで購入できる特別な限定モデル

セイコーオンラインストア限定モデルは、ブラックカラーのケース・ブレスレットに、チームカラーのブルーとレッドが引き立つホワイトのダイヤルを組み合わせた、特別感が一層際立ったモデルです。こちらのモデルも、ダイヤルリング上の「17」の数字にレッドをあしらいました。

・大谷選手のサインが入った中留とスペシャルボックス

いずれのモデルも、限定モデルならではの特別仕様として、大谷選手の背番号「17」が「りゅうず」に入り、サインが中留にマーキングされています。また、裏ぶたにはSHOHEI OHTANI LIMITED EDITIONの文字とシリアルナンバーがマーキングされています。

さらに、大谷選手のサインと"SHOHEI OHTANI LIMITED EDITION"が表記されたスペシャルボックスもご用意しています。

・セイコーオンラインストア限定モデル先行予約スケジュール

1. 2024年12月26日(木)~2025年1月7日(火):セイコーオンラインストアにて会員先行予約

2. 2025年1月8日(水)~1月14日(火):プロスペックスクラブ会員先行予約

3. 2025年1月15日(水) ~2月6日(木):会員以外の方の、セイコーオンラインストアでの予約可能期間

詳しくはこちら

https://store.seikowatches.com/blogs/news/ohtanishohei-prospex-limitededition

<セイコー プロスペックス>は、ダイビングやスポーツ競技、登山などの正確なタイムマネジメントを必要とするアクティビティを楽しむための信頼性と本格機能を備えた総合スポーツウオッチブランドです。1965年に発売した国産初のダイバーズウオッチに端を発するセイコースポーツウオッチの歴史は、後に世界をリードするクロノグラフ開発へと発展し、現在に至るまで弛まぬ進化を続けています。そして、近年は、世界中で海洋保護活動を実施し、旗艦コレクションであるダイバーズウオッチの進化を見守る海の豊かさを守る取組みも行っています。

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.

≪商品仕様≫

<セイコー プロスペックス>

メカニカルダイバーズ 1968 ヘリテージ GMT 大谷翔平 2025限定モデル

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/10826/table/612_1_6f0c7d245bef5791649d8711dd1fb29e.jpg ]

その他仕様

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/prospex/sbej023

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/10826/table/612_2_c2434e2132c5a6fc123acd6240441001.jpg ]

その他仕様

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/prospex/sbej025

【ムーブメント仕様】

メカニカルムーブメント キャリバー6R54

巻上方式 自動巻(手巻つき)

時間精度 平均日差+25秒~15秒(気温5℃~35℃において腕に着けた場合)

パワーリザーブ 約72時間

石数 24石

振動数 21,600振動/時(6振動/秒)

<セイコー プロスペックス>大谷翔平 2025限定モデル 特設ページ

https://www.seikowatches.com/jp-ja/news/2024/topics/20241225