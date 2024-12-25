「【愛蔵版】新世紀エヴァンゲリオン」1～3巻をカドコミアプリで期間限定無料公開！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）と株式会社ブックウォーカー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：森田岳）は、スマートフォン向け漫画アプリ「カドコミアプリ」にて「【愛蔵版】新世紀エヴァンゲリオン」（漫画：貞本義行 原作：カラー）1～3巻を、2024年12月25日（水）から2025年1月24日（金）までの期間限定で、無料公開を開始いたしました。
イラスト／貞本義行 （C）カラー
1995年にコミックス第1巻が発売された「新世紀エヴァンゲリオン」は、来年の2025年に30周年を迎えます。
これを記念し、「【愛蔵版】新世紀エヴァンゲリオン」（漫画：貞本義行 原作：カラー）1～3巻（40話分）をカドコミアプリにて期間限定で無料公開いたします!!
是非この機会に、お楽しみください！
●「カドコミアプリ」とは
KADOKAWAの漫画サイト「カドコミ」から生まれた漫画アプリ。
30作品以上のカドコミオリジナル連載を初回無料で全話閲覧できるほか、KADOKAWAの人気連載も多数掲載！
各話を無料やレンタルで毎日気軽にお楽しみいただけます。
●連載作品、続々増加中！
2024年5月の新規アプリ提供開始以降、連載作品が続々と増えている「カドコミアプリ」は、2024年11月末時点で掲載作品数が600作品を突破！
今後もどんどん作品が増えていく予定です。どうぞお楽しみに！
●「カドコミアプリ」概要
［タイトル］カドコミ
［対応端末］iOS／Android
［価格］基本無料（アプリ内課金あり）
［サービス開始日］2024年5月23日
［提供元］株式会社ブックウォーカー
［URL］
iOSアプリDL＞＞(https://apps.apple.com/jp/app/id6447310431)
AndroidアプリDL＞＞(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.bookwalker.cwapp.android)
●「カドコミ」について
「カドコミ」は、KADOKAWAの人気漫画を無料で配信するポータルサイト「ComicWalker（コミックウォーカー）」として2014年3月にスタート。10周年を迎える今年、ブランド名とサイトデザインを全面リニューアルしました。
カドコミ公式ページはこちら :
https://comic-walker.com/