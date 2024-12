【NECソリューションイノベータ】D&I AWARDで最高位の「ベストワークプレイス」に４年連続で認定、PRIDE指標2024は最高位の「ゴールド」を3年連続で受賞

NECソリューションイノベータ株式会社

NECソリューションイノベータは、ダイバーシティ&インクルージョン(以下、D&I)に取り組む企業として、2つの外部評価を受けました。

1.D&I AWARD「ベストワークプレイス」認定

日本最大のアワード「D&I AWARD 2024」(運営:株式会社JobRainbow)において、4年連続で最高位の「ベストワークプレイス」に認定されました。

D&I AWARD 2024 ベストワークプレイス

【D&I AWARDの概要】

D&I AWARDでは、企業のD&Iの取組みを可視化する100項目のダイバーシティスコアに応じて認定が授与されます。社内啓発、重要性と理念の理解だけでなく、ジェンダー、LGBTQ+、障害、多文化共生、育児・介護それぞれの具体的な施策が項目に盛り込まれており、企業のD&Iの取組みを幅広い尺度で評価しています。

1項目1点の合計100点で構成され、81点以上のスコアを獲得した企業は「ベストワークプレイス」に認定されます。本認定により、日本国内だけでなく世界的にも高い水準でD&I推進に取り組むD&I先進カンパニーとして、D&Iの企業文化を醸成し、社員一人ひとりがD&I推進を担う個として積極的に活動している企業、かつ、D&Iの理念を、サービスや事業、企業組織のあらゆる側面に反映し、社外にも波及させている企業とみなされます。

2.PRIDE指標2024「ゴールド」受賞

一般社団法人work with Prideが実施するPRIDE指標2024において、最高位である「ゴールド」を3年連続で受賞しました。

PRIDE指標2024「ゴールド」



【PRIDE指標の概要】

PRIDE 指標は、LGBTQ+など性的マイノリティが働きやすい職場づくりを日本で実現するために 「work with Pride」 が 2016 年に策定した日本初のLGBTQ+に関する企業・団体等の取り組みの評価指標です。Policy(行動宣言)、Representation(当事者コミュニティ)、Inspiration(啓発活動)、Development(人事制度・プログラム)、Engagement/Empowerment(社会貢献・渉外活動)の 5つの指標で構成されています。

「ゴールド」は、5つの指標全てにおいて要件を満たすことで認定されます。。

本受賞・認定に関する当社の取り組み

NECソリューションイノベータは、年齢、国籍、宗教、障がいの有無、性別や性自認・性的指向・性表現等に関わらず、すべての社員が本来持つ能力を発揮し、活躍できる職場環境づくりを積極的に進めています。

(1)当事者によるコミュニティ

LGBTQ+やSOGIに関するコミュニティ活動や仲間同士によるコミュニケーションを、社員が主体となって実施しています。あらゆる個性を理解し、認め合いたいと考えるALLYの仲間を増やす活動や、当社オリジナルのALLYステッカーの配付など、LGBTQ+への理解者を増やす取り組みを当事者と共に実施しています。

(2)社員への啓発活動

毎年6月に、社外の有識者やALLYの仲間と共に、様々な個性や強みを持った社員が個々に持つ力を存分に発揮して、活躍できる職場や環境を実現するための社内イベントを開催しています。他にも、全社員を対象としたe-Learningや、管理職、人事・採用担当者、新入社員・中途雇用社員など対象を分けた研修を開催し、LGBTQ+への理解深耕に取り組んでいます。

(3)人事制度

2020年4月、労働協約書および各規程を改訂し、「同性婚を含む事実婚」と「法的な婚姻」を同等に扱うこととしました。さらに、2023年12月には家族関係証明書を確証の対象として拡充することで、家族登録の手続きが同性婚の社員においてもスムーズに行えるようになりました。

(4)対外活動

当社は、特定非営利活動法人 東京レインボープライドが主催する「東京レインボープライド」に、2022年より3年連続でスポンサーとして参画しています。2024年4月には、経営陣や社員が数多くプライドパレードに参加しました。

さらに、以下3点について法人として賛同を行っています。

- 婚姻の平等を実現する法制度の実現(Business for Marriage Equality)- LGBT平等法の実現(ビジネスによるLGBT平等サポート宣言/Business Support for LGBT Equality in Japan)- 性同一性障害特例法の要件緩和の実現(トランスジェンダーが法的な性別を望む性に変更するための法律(性同一性障害特例法)の要件緩和の議論を進めることへの法人としての賛同/Business Support for Transgender Law Reform Discussion)

今後も、さまざまな個性や強みを持った社員それぞれが持つ力を十分に発揮できるよう、個人の価値観や知と経験といった深層の多様性を尊重し受容する組織を目指して、各種施策に取り組んでいきます。そして、社員一人ひとりのWell-beingの実現と多様なメンバーの活躍により、これまでにないイノベーションの創出、ビジネスの成長、企業価値の向上の実現を目指します。

