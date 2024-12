Ado、女性ソロアーティスト初となる国立競技場でのワンマンライブ『Ado SPECIAL LIVE 2024「心臓」』Blu-ray & DVD　12月25日（水）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、AdoのLive DVD&Blu-ray『Ado SPECIAL LIVE 2024「心臓」』を12月25日(水)に発売します。

2025年に自身の2度目のワールドツアー「Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll」を開催する予定の22歳の歌い手、Ado。

今作には、今年の4月27日・28日に女性ソロアーティストとして初めて東京・国立競技場で行ったワンマンライブ『Ado SPECIAL LIVE 2024「心臓」』より、ライブ2日目の4月28日の模様が収録されています。初回限定盤Blu-ray、DVDにはライブ音源が収録されたCD2枚組が付き、初回限定盤・通常盤 Blu-rayは立体音響技術Dolby Atmos(R)を採用し、ライブ会場のような臨場感を体感できる音声仕様です。

2時間以上に及ぶライブ映像作品には、初音ミクと初めてステージ上で共演した「桜日和とタイムマシン」、松本孝弘(B’z)をゲストに迎え、話題を呼んだ「DIGNITY」、昨年のNHK・紅白歌合戦でも披露し、今年もユニバーサルスタジオジャパンとのコラボレーションを実施した「唱」など全26曲を収録。最後に流れるエンドロールは、このLIVE Blu-ray & DVDでしか見られない新たな映像となっています。

【LIVE映像】桜日和とタイムマシン with 初音ミク 国立競技場 2024.4.28【Ado】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Vrr2gFTYMGQ ]

Ado LIVE Blu-ray & DVD『心臓』

2024年12月25日(水) 発売

■Ado LIVE Blu-ray & DVD『心臓』商品概要 ※全4形態

【初回限定盤Blu-ray】

Blu-ray + 2CD

品番:TYXT-19041

価格:9,350円(税込)

CD2枚組(ライブ音源収録。曲目は映像と同一)

三方背ハードカバーケース(サイズ:約W140mm×H196mm×D26mm)

ライブフォトブック(サイズ:約W135mm×H190mm)

ポスター (サイズ:約W364mm×H257mm)

ステッカー(サイズ:約W120mm×H180mm)

キラキラポストカード(サイズ:約W100mm×H148mm)

音声:24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD(Dolby Atmos)

【初回限定盤DVD】

DVD + 2CD

品番:TYBT-19050

価格:8,250円(税込)

CD2枚組(ライブ音源収録。曲目は映像と同一)

三方背ハードカバーケース(サイズ:約W140mm×H196mm×D26mm)

ライブフォトブック(サイズ:約W135mm×H190mm)

ポスター (サイズ:約W364mm×H257mm)

ステッカー (サイズ:約W120mm×H180mm)

キラキラポストカード(サイズ:約W100mm×H148mm)

音声:16bit 48k PCM 2ch

【通常盤Blu-ray】

Blu-ray

品番:TYXT-10076

価格:6,380円(税込)

ブックレット(サイズ:約W135mm×H190mm)

音声:24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD(Dolby Atmos)

【通常盤DVD】

DVD

品番:TYBT-10094

価格:5,280円(税込)

ブックレット(サイズ:約W135mm×H190mm)

音声:16bit 48k PCM 2ch

※映像は全形態同じです。

※【初回限定盤Blu-ray】と【初回限定盤DVD】のライブフォトブックの内容は同じ、ページ数は未定です。

※【通常盤Blu-ray】と【通常盤DVD】のブックレットの内容は同じです。

※【初回限定盤Blu-ray】と【初回限定盤DVD】のCD2枚組、ポスター、ステッカー、キラキラポストカードの内容は共通です。

■Blu-ray, DVD収録内容

うっせぇわ

Tot Musica

ラッキー・ブルート

ドメスティックでバイオレンス

愛して愛して愛して

過学習

マザーランド

ギラギラ

永遠のあくる日

私は最強

レディメイド

クラクラ

ショコラカタブラ

Value

Hello Signals

いばら

唱

踊

新時代



<アンコール>

Strings of My Soul 2024※

DIGNITY

行方知れず

逆光

FREEDOM

桜日和とタイムマシン with 初音ミク

心という名の不可解

※Strings of My Soul 2024は松本孝弘(B’z)の演奏によるインスト楽曲となり、Adoの歌唱はございません。

<店舗別CD購入特典>

LIVE Blu-ray & DVD『心臓』を各CDショップ&インターネット販売サイトにてご購入のお客様に先着で特典を差し上げます。

【対象店舗/特典内容】

・UNIVERSAL MUSIC STORE:アクリルキーホルダー(約50×73mm)

・TOWER RECORDS:クリアファイル(A4)

・HMV:ステッカー(約50×80mm)

・TSUTAYA RECORDS:ポスター(B2)

・Amazon.co.jp:スマホリング(約38×48×10mm)

・楽天ブックス:スマホショルダー(紐/約幅0.8mm×総長110cm)

・セブンネットショッピング:エコバッグ(約330×380×5mm)

・NEOWING:クリアポスター(A4)

・Ado Official Music Shop *For customers outside of Japan:アクリルキーホルダー(約50×73mm)

・CDJAPAN(OVERSEAS):クリアポスター(A4)

・その他一般店:ポストカード

※Ado Official Music Shopは現在海外のお客様のみ対象として販売しております。日本国内のお客様はUNIVERSAL MUSIC STOREをご利用ください。

※UNIVERSAL MUSIC STOREとAdo Official Music Shopの特典は同一です。

※NEOWINGとCDJAPAN(OVERSEAS)の特典は同一です。

【注意事項】

※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

※映像商品いずれか1枚購入につき1つ特典を差し上げます。

※オリジナル特典対象店舗ではその他一般店特典は対象外となります。

※ライブ会場など、上記のインターネット販売サイト及びCDショップ以外でご予約済、特典をお受け取りの場合、店舗別購入特典は対象外となります。

【プロフィール】

22歳の歌い手。2020年に「うっせぇわ」でメジャーデビューを果たし社会現象に。2022年1月に発売した1stアルバム『狂言』や主題歌/劇中歌を含む全7曲の歌唱を担当した映画『ONE PIECE FILM RED』の楽曲を収録したCDアルバム『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』もランキングを席巻しロングヒット。2024年2月からは世界ツアー「Wish」、4月には女性ソロアーティストとして初の国立競技場でのライブ、Ado SPECIAL LIVE 2024「心臓」を開催した。7月からは初の全国アリーナツアー “Ado JAPAN TOUR 2024『モナ・リザの横顔』”を開催。7月には自身2枚目となるオリジナルアルバム『残夢』を発売し、10月24日には自身初となるCDシングル『桜日和とタイムマシン with 初音ミク/まだ言えません(仮)』を発売。2025年には自身2度目となるワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』を開催する。



【各SNS / HP】

・X : https://twitter.com/ado1024imokenp

・YouTube : https://www.youtube.com/c/Ado1024

・TikTok : https://www.tiktok.com/@ado1024osenbei?_t=8iRMDoqdzXE&_r=1(https://www.tiktok.com/@ado1024osenbei?_t=8iRMDoqdzXE&_r=1)

・LINE:https://lin.ee/YOA1dMC



・ユニバーサルミュージック公式ページ:https://www.universal-music.co.jp/ado/

・プロフィール:https://cloud9pro.co.jp/artist/profile/ado/