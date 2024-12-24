【聴講無料】青学・原監督やGoogle、ユニクロ、スタバなど豪華講演を連日開催！申し込み受付中
2025年1月29日(水)～31日(金)、
人事・総務・経理・法務など、バックオフィス業務の担当者が抑えておくべき必見テーマの特別講演が東京ビッグサイトで開催されます。
併催される人事・総務・経理・法務などバックオフィス部門向けの総合展「バックオフィス World」
にもご来場いただくことで、次世代のビジネスの課題や注目の最新サービスが理解できます。
来場登録はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/entry/back-office-tokyo
著名人によるセミナーを一部紹介！
トップ企業による注目講演を一部紹介！
他にも注目の講演が多数ございます。当日会場でしか聴講できない貴重な講演をお見逃しなく！
特別講演一覧・申込みはこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/back-office-tokyo
ご来場を心よりお待ちしております。
--------------展示会概要-------------------------------------------------------------
バックオフィス World 2025東京【春】(https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyo)
【構成展】
人事支援 EXPO 法務支援 EXPO
経理支援 EXPO 総務支援 EXPO
バックオフィス業務改革 EXPO
～同時開催～
マーケティング・セールス World 2025東京 【春】(https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo)
【構成展】
マーケティング支援 EXPO 販促支援 Week
広告支援 EXPO 営業支援 Week
CS・CX支援 EXPO EC通販支援 EXPO
フロントオフィス業務改革 EXPO
会 期：2025年1月29日（水）～ 31日（金） 10時～17時
会 場：東京ビッグサイト 東7・8 ホール
主 催：バックオフィス World／マーケティング・セールス World 実行委員会
※当委員会調べ。展示規模は同種展示会との展示面積の比較。
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