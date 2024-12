『映画 ギヴン 海へ』ダイアログネックレス。8人のイメージカラーを樹脂で施し、佐藤真冬の「きっと この一瞬を、忘れてゆく。だから音楽を作り続けよう」など印象的なセリフを英文で刻印

株式会社ユートレジャー

株式会社ユートレジャー(本社:東京都新宿区、代表取締役:伊藤 崇史)は、キヅナツキの大人気コミックが原作の『映画 ギヴン 海へ』とコラボレーションした「ダイアログネックレス」の予約受付を、2024年12月25日(水)~2025年1月31日(金)の期間、ユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋にて行います。

このたびの新作は、8人それぞれのイメージカラーを樹脂で施し、裏面に印象的なセリフを英文で刻印したネックレスです。シンプルなデザインの中に作品の世界観を表現し、日常使いしやすいサイズ感に仕上げました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/724_1_87de52710501069072b93ab1a9de4296.jpg ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/724_2_833aa192c21b4a81eec883a21ce84faa.jpg ]

「I think that I'll surely forget this moment. So let's keep making music.(きっと この一瞬を、忘れてゆく。だから音楽を作り続けよう)」

「佐藤真冬」をモチーフにしたネックレス。

イメージカラーを樹脂で施したプレートの裏側には、「映画 ギヴン 海へ」のストーリーがよみがえる、佐藤真冬の印象的なセリフを英文で刻んでいます。

シンプルなデザインの中に作品の世界観を表現し、日常使いしやすいサイズ感に仕上げました。

シルバー925/K18イエローゴールド/プラチナ950シルバー925 着用イメージ

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/724_3_8183cb230a3f533e18d43ef299d12cb8.jpg ]

「I just had a burning passion for that song.(ただ、燃えるようにあの曲を好きだと思った)」

「上ノ山立夏」をモチーフにしたネックレス。

イメージカラーを樹脂で施したプレートの裏側には、「映画 ギヴン 海へ」のストーリーがよみがえる、上ノ山立夏の印象的なセリフを英文で刻んでいます。

シンプルなデザインの中に作品の世界観を表現し、日常使いしやすいサイズ感に仕上げました。

シルバー925/K18イエローゴールド/プラチナ950

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/724_4_848811a9a23bf752458892d09ace4661.jpg ]

「All I can do is wait. That's really it.(俺ができるの「待ってあげる」くらいなんだけど)」

「中山春樹」をモチーフにしたネックレス。

イメージカラーを樹脂で施したプレートの裏側には、「映画 ギヴン 海へ」のストーリーがよみがえる、中山春樹の印象的なセリフを英文で刻んでいます。

シンプルなデザインの中に作品の世界観を表現し、日常使いしやすいサイズ感に仕上げました。

シルバー925/K18イエローゴールド/プラチナ950

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/724_5_fabdba8b91f63c6242c2e71bc382f090.jpg ]

「In the end, we'll lure him in with music, like always.(結局音楽で引っ張るしかないだろ。いつも、みたいに)」

「梶秋彦」をモチーフにしたネックレス。

イメージカラーを樹脂で施したプレートの裏側には、「映画 ギヴン 海へ」のストーリーがよみがえる、梶秋彦の印象的なセリフを英文で刻んでいます。

シンプルなデザインの中に作品の世界観を表現し、日常使いしやすいサイズ感に仕上げました。

シルバー925/K18イエローゴールド/プラチナ950

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/724_6_7236aa15ab819df1fbaee51275172b7e.jpg ]

「You better make music good enough to steal him back from me.(俺から取り返せるくらい いい音楽作り続けろよ)」

「鹿島柊」をモチーフにしたネックレス。

イメージカラーを樹脂で施したプレートの裏側には、「映画 ギヴン 海へ」のストーリーがよみがえる、鹿島柊の印象的なセリフを英文で刻んでいます。

シンプルなデザインの中に作品の世界観を表現し、日常使いしやすいサイズ感に仕上げました。

シルバー925/K18イエローゴールド/プラチナ950

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/724_7_151e8382567dc16dd1e46432d7e8d26e.jpg ]

「That "suffering" you guys do isn't my jam. And that's my strength.(おまえたちの苦しみとは無縁で それが俺の強みだ)」

「八木玄純」をモチーフにしたネックレス。

イメージカラーを樹脂で施したプレートの裏側には、「映画 ギヴン 海へ」のストーリーがよみがえる、八木玄純の印象的なセリフを英文で刻んでいます。

シンプルなデザインの中に作品の世界観を表現し、日常使いしやすいサイズ感に仕上げました。

シルバー925/K18イエローゴールド/プラチナ950

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/724_8_01dc88509c989321a2b39f25ab4e91be.jpg ]

「"It'll be okay." Get over there!(“大丈夫” 行っておいで)」

「村田雨月」をモチーフにしたネックレス。

イメージカラーを樹脂で施したプレートの裏側には、「映画 ギヴン 海へ」のストーリーがよみがえる、村田雨月の印象的なセリフを英文で刻んでいます。

シンプルなデザインの中に作品の世界観を表現し、日常使いしやすいサイズ感に仕上げました。

シルバー925/K18イエローゴールド/プラチナ950

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/724_9_ad028c1bf0928306c512e881cfeb6062.jpg ]

「Keep singing them loudly enough for me to listen from here.(ここまで聴こえるように叫び続けてくれよ)」

「吉田由紀」をモチーフにしたネックレス。

イメージカラーを樹脂で施したプレートの裏側には、「映画 ギヴン 海へ」のストーリーがよみがえる、吉田由紀の印象的なセリフを英文で刻んでいます。

シンプルなデザインの中に作品の世界観を表現し、日常使いしやすいサイズ感に仕上げました。

シルバー925/K18イエローゴールド/プラチナ950サンプル展示詳細

予約期間中、ユートレジャーコンセプトストア池袋にてのサンプルの展示を行います。この機会にお立ち寄りください。

※展示スケジュールは変更となる場合がございます。ご来店前に店舗へお問い合わせください。

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/724_10_0d731d9b2f4d4b4e8118dfefb1010204.jpg ]『映画 ギヴン 海へ』作品情報(https://given-anime.com/#intro(https://given-anime.com/#intro))

佐藤真冬と出会い、上ノ山立夏は再び音楽への情熱をかき立てられた。

真冬の歌、立夏のギター ――歯車が動き出したバンド「ギヴン」だったが、真冬の過去、立夏への想いが再び交錯するとき、2人の距離はまた開き始めてしまう。

原作は「シェリプラス」(新書館刊)にて、2013年にキヅナツキが連載を開始した『ギヴン』。

フジテレビ“ノイタミナ”初となるBLコミックのアニメ化作品として、2019年にTVアニメが放送、続く2020年にシリーズ初となる『映画 ギヴン』が公開。

翌年2021年には実写ドラマ化、舞台化もされた大人気青春バンドストーリー。

そして、待望のアニメ続編となる映画2部作前編『映画 ギヴン 柊mix』が2024年1月に公開し、後編『映画 ギヴン 海へ』が2024年9月20日より各劇場にて公開。

――音楽が繋ぐオルタナティヴ・ラブ、ついに完結!

◆公式サイト:https://given-anime.com/

◆公式X(旧Twitter):https://x.com/given_anime

(C)キヅナツキ・新書館/ギヴン製作委員会

ユートレジャーについて

「あなたの好きをカタチに・・・」ファンの方々の「好き」をジュエリーというカタチにし、身に着ける喜びを提供したいという想いからユートレジャーが立ち上がりました。

デザイナーや熟練した各分野の職人が、着け心地や存在感、耐久性・強度を追求し、「一生の宝物になるようなジュエリーをお届けしたい」という想いを込めて丁寧に製作しております。細部にまでこだわった品々をぜひお楽しみください。

ユートレジャーのこだわりはこちらで紹介しています。

https://u-treasure.jp/information/about_utreasure

株式会社ユートレジャー(U-TREASURE) https://u-treasure.jp/(https://u-treasure.jp/)

お客様のお問い合わせ窓口(ユートレジャーオンラインショップ)

◆お問い合わせフォーム>> https://u-treasure.jp/contact

◆E-mail>> onlineshop@u-treasure.jp

◆X(旧Twitter)>> https://x.com/u_treasure_pr

◆Instagram>> https://www.instagram.com/utreasure_official

◆LINE>> https://page.line.me/u-treasure

◆Facebook>> https://www.facebook.com/utreasure.official