【伊勢丹新宿店】東京ばな奈とディズニーが贈る夢のスイーツショップが期間限定OPEN！誕生5周年を記念したアニバーサリー缶、「ミッキーマウス」の最新作スイーツも

株式会社グレープストーン(本社:東京都中央区銀座)が展開する、東京ばな奈とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、2025年1月5日(日)~1月12日(日)の期間限定で「Disney THE MARKET in 伊勢丹新宿店」にポップアップストアをオープンします。

東京ばな奈とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」が、「Disney THE MARKET in 伊勢丹新宿店」に1年ぶりに帰ってくる!

誕生5周年を記念した描きおこしアート「スターライトセレナーデ」のアニバーサリー缶や、最新作『ミッキーマウス/「銀座のキャラメルケーキ」です。』も登場!可愛すぎるスイーツたちに会いに来てくださいね。

取り扱い商品

●誕生5周年!描きおこし記念アートのオリジナルアイテム

「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」誕生5周年のお祝いのために描きおこされた記念アート「スターライトセレナーデ」の舞台は、ロマンティックな星降る夜。永遠の恋人「ミッキーマウス」から「ミニーマウス」へ捧げる甘いメロディが聞こえてきそうな幻想的な世界がファンにはたまらないデザインです。手に入るのは5周年の今だけなので、お早めにチェックしてくださいね。

アニバーサリー缶『ミッキーマウス&ミニーマウス/コーン ショコラ味』

「ミッキーマウス」が飛び出したような3Dミッキーアイコンのハッピーコーンスイーツ。全粒粉やライ麦などを加えた香ばし生地を、コクのあるミルクチョコレートとまろやかココアで包みこみました。つい手が止まらなくなる、ザクザク食感がたまりません。おうちでゆっくり癒されるおやつタイムを楽しんで!

誕生5周年のアニバーサリー缶は360度どこから見ても「スターライトセレナーデ」のアートが楽しめるようこだわりました。

【商品名】ミッキーマウス&ミニーマウス/コーン ショコラ味

【価 格】6袋入 1,944円(本体価格 1,800円)

※おひとり様2点限り。

ミッキーマウス&ミニーマウス/トートバッグ&ブランケット

大判で使い勝手抜群のブランケットは、折りたたんでトートバッグへ収納が可能です。たっぷりフリルで仕上げたトートバッグと一緒に持ち歩いて、いつでもどこでも「スターライトセレナーデ」の世界に浸れちゃいます。

【商品名】ミッキーマウス&ミニーマウス/トートバッグ&ブランケット

【価 格】3,520円 (本体価格 3,200円)

ミッキーマウス&ミニーマウス/ショッピングバッグ

ショッピングバッグは、荷物もたっぷり入るサイズなので、旅行などのサブバッグとしても大活躍!ホログラムで上品に輝く幻想的な仕上がりで、思わずうっとりしてしまいそうなデザインです。

【商品名】ミッキーマウス&ミニーマウス/ショッピングバッグ

【価 格】935円 (本体価格 850円)

●最新作!「ミッキーマウス」のキャラメルケーキ、「チップ&デール」のショコラサンドも

ミッキーマウス/「銀座のキャラメルケーキ」です。

金色にきらめくカーテンをバックにおどる「ミッキーマウス」は、世界中のみんなの輝くスター!にっこり微笑む「ミッキーマウス」に、思わず笑顔になりそうなデザインです。ふかふか優しく焼き上げたスポンジケーキに、みんなが大好きなキャラメルクリームと甘くとろけるミルククリームを仲良く包み込みました。キャラメル&ミルクのコクがお口いっぱいに広がって、心も甘~くとろけそう。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のきらきら笑顔がまぶしい『コースターセット』も登場です!1個9.5cmのラバーコースターで、日常使いにぴったり。2個セットなので、その日の気分で選ぶのはもちろん、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のように大切なパートナーとシェアするのもおすすめですよ!

※コースター単品での販売はございません。

8個入ボックスは、嬉しい特典付き!まるで「ミッキーマウス」のショーチケットのようなステッカーが1枚入っています。一面ホログラムが施された白タキシード姿の「ミッキーマウス」1種に、「ミッキーマウス」の仲間たちが描かれたステッカー5種の計6種類。ランダムに1枚セットされていますので、どのステッカーに出会えるかお楽しみに。

【商品名】

ミッキーマウス/「銀座のキャラメルケーキ」です。

【価 格】

4個入 842円(本体価格 780円)

8個入 1,728円(本体価格 1,600円)

4個入 コースターセット 1,650円(本体価格 1,500円)

8個入 コースターセット 2,500円(本体価格 2,273円)

チップ&デール/ナッティショコラサンド

『チップ&デール/ナッティショコラサンド』は、いたずらも木の実も大好きななかよしコンビ「チップ」と「デール」が描かれたショコラクッキーサンドです。アーモンド・マカダミア・ピーナッツ、3種類の香ばしいナッツと芳醇なカカオを合わせたナッティショコラ生地で、ふんわりホイップしたヘーゼル香るミルクショコラをサンドしました。カリッと頬張れば、トリプルナッツの香ばしい香りがお口いっぱいあふれます。

『チップ&デール/ナッティショコラサンド』にポーチがついてくるスペシャルなセットも登場します。黄色のインク片手に大はしゃぎする「チップ」と「デール」が描かれた可愛すぎるデザインポーチは、ここでしか出会えないオリジナルです。

※ポーチ単品での販売はございません。

【商品名】

チップ&デール/ナッティショコラサンド

【価 格】

8枚入 1,188円(本体価格 1,100円)

スペシャル缶 14枚入 2,268円(本体価格 2,100円)

スペシャル缶 14枚入 ポーチセット 3,240円(本体価格 3,000円)

店舗情報

【会 場】Disney THE MARKET in 伊勢丹新宿店

【期 間】2025年1月5日(日)~1月12日(日)

【営業時間】10:00~20:00 ※最終日は18:00終了

※表示の価格は参考小売価格です。

※人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈とは

https://www.tokyobanana.jp/products/banana_disney.html

(https://www.tokyobanana.jp/products/banana_disney.html)ブランドコンセプトは、“ひとめで ひとくちで 幸せになぁれ、ハッピースイーツショップへようこそ!”。東京ばな奈がディズニーの仲間達のことを思いながら、永年培ったお菓子作りの技と幸せパワーをそそいで作り上げたスイーツコレクションです。

東京ばな奈ワールドとは

https://www.tokyobanana.jp/

https://x.com/tokyobanana1991

https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/

「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕生した東京みやげNo.1(※)の『東京ばな奈』から始まったスイーツブランドです。バナナのおいしさにとことんこだわったスイーツの数々を生み出しています。世代を越えて愛される東京スイーツの数々は、日本国内はもちろん海外からの旅行客にも“日本を代表するおみやげ”として親しまれています。

※: 過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間:2019年2月5日-7日 )〉