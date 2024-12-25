契約書管理システム未導入企業の88%がペーパーレス化未達！契約書紛失や更新忘れなどのリスクも
株式会社日本パープル（本社：東京都港区、代表取締役：林壮之介 https://www.mamoru-kun.com/company/(https://www.mamoru-kun.com/company/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=st_report_pr)）は、契約書管理システム導入者300名と未導入者300名を対象に比較調査を実施しました。
結果、契約管理システムを未導入の企業では、約88%が「ペーパーレス化が進まない」ことを課題と認識していることが分かりました。さらに、システム未導入の企業の41%が、契約更新や期限の見逃し、誤って古いバージョンを使用したり、契約書を紛失するなどのトラブルを経験していることが明らかになりました。
契約書管理の実態調査(https://m.mamoru-kun.com/wp_da_contractmanagement_report/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=da_report_pr)
詳細を見る :
https://m.mamoru-kun.com/wp_da_contractmanagement_report/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=da_report_pr
＜調査概要＞
・調査概要：契約書管理に関する実態調査
・調査方法：インターネット調査（WEBアンケート方式）
・調査期間：2024年9月6日～同年9月10日
・有効回答：契約管理システム未導入企業に所属する担当者 300名
契約管理システム導入企業に所属する担当者 300名
調査内容について
契約管理システムを未導入の企業では、約88%が「ペーパーレス化が進まない」ことを課題と認識。
n=300 ランキング形式（上位3位）の回答を加重スコア化して算出 加重スコア＝1位回答数×3pt＋ 2位回答数×2pt＋ 3位回答数×1pt
システム未導入の企業では41%が契約書管理で何等かの問題が発生。
n=300 ※契約書管理で経験した問題に関する設問を再集計
契約更新や期限の見逃し、誤って古いバージョンを使用したり、契約書を紛失するなどの経験がある、と回答。
n=123（契約書管理で問題が起きた経験がある）／複数回答
一方で、契約書管理システムを導入した企業においては、業務効率向上と管理コスト削減が改善されている。
n=300 ランキング形式（上位3位）の回答を加重スコア化して算出 加重スコア＝1位回答数×3pt＋ 2位回答数×2pt＋ 3位回答数×1pt
まとめ
労働人口の減少に伴い、企業では今後ますます業務効率化が求められます。
例えば、従来の紙ベースでの契約書管理では、
- 契約書の保管場所の確保や管理に人手がかかる（見えないコスト）
- 必要な時にすぐに契約書を見つけられない（時間のロス）
- 契約書の紛失や更新漏れの可能性がある（リスクの増大）
など、多くの課題が存在します。これらの課題を解決し、効率化を図るためには、契約書管理システムの導入が有効です。
契約書管理の実態調査(https://m.mamoru-kun.com/wp_da_contractmanagement_report/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=da_report_pr)
詳細を見る :
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契約書管理システム『ConPass』について(https://www.mamoru-kun.com/conpass/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=da_report_pr)
『ConPass』とは契約書管理に課題を抱えている企業様向けのサービスです。
ConPass（コンパス）では、電子契約書だけでなく、紙の契約書も含めた全ての契約書をクラウド上で管理することができます。また、スキャニングや原本管理、管理項目の補正など契約書管理業務のあらゆる領域をアウトソースすることで、自社で発生している管理工数をほぼゼロにし、契約データベースを構築することが可能です。
ConPassのサービス詳細：https://www.mamoru-kun.com/conpass/(https://www.mamoru-kun.com/conpass/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=da_report_pr)
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