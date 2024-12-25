多様な洗浄ニーズに応える、マルチ洗剤『カーペキープ マルチクリーナー』発売
シーバイエス株式会社
詳細を見る :
https://go.cxs.co.jp/carpekeepmulticleaner/prtimes
[表: https://prtimes.jp/data/corp/152969/table/2_1_e76a14693a0b5aba24a109d7f8ba17d8.jpg ]
カタログ :
https://go.cxs.co.jp/product/list/200317349/prtimes
シーバイエス株式会社（本社：横浜／代表取締役社長：高野正男、以下シーバイエス）は、2024年12月に、1本で5つの洗浄方式に対応できる画期的な業務用カーペット洗浄剤「カーペキープ マルチクリーナー」を発売いたしました。本製品は、希釈倍率を変えるだけでさまざまなカーペットクリーニングシーンに対応可能で、優れた洗浄力と低泡性により、作業効率を向上させます。
背景と開発の意義
カーペットクリーニングの現場では、環境や用途によって多様なメンテナンス方式が求められています。「カーペキープ マルチクリーナー」は、これらのニーズに応えるべく開発されました。1本でシミ取り、前処理、シャンプー方式、ボンネット方式、エクストラクション方式のすべてに対応可能なマルチ洗剤として、作業の効率化と環境負荷の軽減を実現します。
製品の特長
希釈倍率の変更で多用途対応
希釈倍率を調整するだけで、5つの洗浄方式に簡単に切り替えが可能です。現場のニーズに柔軟に対応できます。
優れた洗浄力と低泡性
高い洗浄力を維持しながら泡が少なく、リンス作業の効率が向上します。作業時間を短縮します。
再汚染防止設計
再汚染防止剤を配合し、作業後も汚れがつきにくい安心設計です。
詳細を見る :
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ターゲット市場への価値
「カーペキープ マルチクリーナー」は、オフィスビルや商業施設などのカーペット現場に最適です。この製品の導入を通じて、当社は清掃の効率化と環境への配慮を両立し、より快適な空間づくりに貢献します。
製品概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/152969/table/2_1_e76a14693a0b5aba24a109d7f8ba17d8.jpg ]
カタログ :
https://go.cxs.co.jp/product/list/200317349/prtimes