BlueBlood福袋で初夢準備！毎年人気の福袋、今年も販売開始

株式会社ロウダン

株式会社ロウダン（本社：愛知県春日井市、代表取締役：志水孝至）は、自社が運営する寝具ブランドBlueBloodから今年も人気の寝具を詰め込んだオリジナル福袋を販売いたします。

商品概要

枕とマットレスがセットになった毎年人気の「神選BBセット」や、テレビでも取り上げられたことがあるマットレスピローミトラと専用カバーがセットになった「ミトラセット」などを始め、今年は新たに動く寝具エアテックシリーズが入った福袋を展開いたします。

新年をより特別な気持ちで迎えるために寝具の買い替えを検討される方も多いこの時期、ぜひBlueBloodの快眠寝具で初夢準備をしてみてはいかがでしょうか。

商品詳細

2025年1月13日23：59まで販売予定

BlueBlood公式ショップ

https://blueblood.shop/c/happy-bag

神選BBセット

https://blueblood.shop/c/happy-bag/777-2501s(https://blueblood.shop/c/happy-bag/777-2501s?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes241225)

・新BlueBlood3D体感ピロー

・くしゅくしゅアウターカバー

・超立体構造マットレス アテラ(S/SD/D)

・アテラ専用シーツ

【販売価格】26,000円/31,000円/35,000円

豊楽２大スターセット

https://blueblood.shop/c/happy-bag/777-2502(https://blueblood.shop/c/happy-bag/777-2502?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes241225)

・BlueBlood３D体感ピロー12ｃｍ

・BlueBloodコアピロータントラ

・くしゅくしゅアウターカバー２枚

【販売価格】17,000円

福寿ミトラセット

https://blueblood.shop/c/happy-bag/777-2503(https://blueblood.shop/c/happy-bag/777-2503?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes241225)

・BlueBloodマットレスピローミトラ

・ミトラ専用くしゅくしゅアウターカバー２枚

【販売価格】17,000円

珠玉美姿勢セット

https://blueblood.shop/c/happy-bag/777-2504(https://blueblood.shop/c/happy-bag/777-2504?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes241225)

・動く背中枕エアテックバックピロー

・BlueBloodコアピロー

・くしゅくしゅアウターカバー

【販売価格】18,000円

祥雲足楽セット

https://blueblood.shop/c/happy-bag/777-2505

・動く足枕エアテックフットピロー

・BlueBloodコアピロー

・くしゅくしゅアウターカバー

【販売価格】18,000円

・公式ショップの他下記サイトでも販売しています。

ＣooLZON 楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/coolzon/c/0000001499/?l-id=shoptop_shopmenu_shopcategory_7) ※楽天市場店は1/15午前10までの販売

CooLZON Amazon店(https://www.amazon.co.jp/stores/page/37360B5D-D722-49E2-AC57-EB8B38CEE9CA?ingress=0&visitId=73bc173e-89b5-4d6a-9501-6cf907b3bdbc)

眠りを探究するBlueBlood-Yahoo!ショッピング店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/coolzon/search.html?p=%E7%A6%8F%E8%A2%8B)

【会社概要】

会社名：株式会社ロウダン

代表取締役社長：志水孝至

所在地：〒486-0904愛知県春日井市宮町2丁目2-6

TEL：0568-37-0040

FAX：0568-37-0041

メール:blueblood@roudan.co.jp

事業内容：寝具製造卸売業

【事業内容】

1.商品企画・製造(オリジナル商品)

2.オリジナル寝具商品の卸売り販売

(テレビ通販・ホテル・旅館・整骨院・フィットネスジム 等)

3.オンラインショップ販売

(自社サイト(https://blueblood.shop/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes241225)・楽天市場(https://www.rakuten.co.jp/coolzon/)・ヤフーショッピング(https://shopping.geocities.jp/coolzon/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes241225)・Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/page/881288FD-73DC-462F-9020-D7D6687E8B4A)他)