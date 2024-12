ハンコのすみっこにすみっコぐらしが！？学校の先生や職場でのコミュニケーションをかわいいすみっコぐらしが円滑にしてくれる「すみっコぐらし みましたハンコ」。

株式会社岡田商会

インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する株式会社岡田商会(所在地:大阪府大阪市、店長:岡山耕二郎)はこのたび自社オンラインショップにて、学校の先生や職場でのコミュニケーションを円滑にする「すみっコぐらし みましたハンコ」の販売を開始しました。

「すみっコぐらし みましたハンコ」は、「先生とのやり取りで使えるすみっコぐらしのハンコはありませんか?」というお客様の声から企画したスタンプ。すみっコぐらしのかわいいイラストで「みた」ことを伝えながら、受け取った相手のこころをなごませます。

ハンコのすみっこにちょこんと現れる、とってもかわいいすみっコぐらしのデザインは以下の10種類。

「すみっコぐらし みましたハンコ」はイラストだけでなく、添える文字も「みました」「聞きました」「OK!」などこちらの7種類から選べます。イラストと文言の組み合わせで、実に合計70種類からカスタマイズすることができます。

ボディーカラーは8色、インクカラーは4色から選べます。

ポン!と押すだけでかわいいすみっコぐらしに癒されること間違いなし。連絡帳や音読カードといった学校の先生とのやり取りに使えるのはもちろん、社内申請書に使えば、社内のコミュニケーションも円滑になることでしょう。

私たちはこれからも、日常の生活に溶け込みながら、押すたびに笑顔になったりコミュニケーションが生まれるハンコを作ってまいりたいと考えています。



<参考URL>

すみっコぐらし みましたハンコ

https://item.rakuten.co.jp/hankos/sumikko-mitamon/ (楽天)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/hankos/sumikko-mitamon.html (ヤフー)

印鑑はんこSHOPハンコズ

https://www.rakuten.ne.jp/gold/hankos/ (楽天)

https://shopping.geocities.jp/hankos/ (ヤフー)

<著作権情報>

(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.