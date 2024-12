【トムとジェリー】ファニーアートがかわいい!!シリコンライトが登場♪

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

株式会社ゾルハラより、トムとジェリーのシリコンライトが発売です。ヴィレッジヴァンガードオンラインにてお取り扱いを開始いたしました。

- 【トムとジェリー】シリコンライト 各5,478円(税込)

世界中で愛されるアニメシリーズ作品「トムとジェリー」から、ファニーアートを使用したシリコンライトが登場です。

並べて飾っても可愛すぎる‥。

■販売ページ

https://vvstore.jp/feature/detail/15867

- 商品紹介

《トム》

トムが金庫になったファニーな姿を、ルームランプにして立体的に表現!

《ジェリー》

ジェリーがチーズになったファニーな姿を、ルームランプにして立体的に表現!

- こんな風に使えるよ

電池またはUSBで給電可能!シーンに合わせてお使いいただけます。

- 愛くるしさ満点なトム&ジェリー♪

パッケージもとってもかわいくて、

プレゼントにもおすすめです♪

この製品は、株式会社Suikoshaがワーナーブラザーズジャパン株式会社との契約のもと、企画制作しています。

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s24)

