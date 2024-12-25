書き初めや獅子舞練り歩きなど高槻市は新春を感じるイベント盛りだくさん
高槻市では、今城塚古代歴史館の書き初め会、安満遺跡公園での獅子舞練り歩きや羽子板づくりなど新春を感じるイベントが多数開催されます。ご家族揃ってぜひお楽しみください。
●しろあと歴史館 トピック展示「十二支の巳 蛇の郷土玩具」
日時：令和7年2月2日（日曜日）までの10時から17時（入館は16時30分まで）
休館日：毎週月曜日（1月13日は開館）、12月28日（土曜日）から1月3日（金曜日）まで、1月14日（火曜日）
内容：来年の干支「蛇」をモチーフにした土人形や張り子、土鈴など郷土玩具の展示
観覧料：無料
問合先：しろあと歴史館 電話072-673-3987
【関連ホームページ】
しろあと歴史館 第66回トピック展示「十二支の巳 蛇の郷土玩具」【12月21日から2月2日まで】（高槻市ホームページ）
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/site/history/134624.html
● 新春かき初め会「高槻の旧石器時代を書く」
日時：令和7年1月4日（土曜日）から8日（水曜日）までの10時から16時まで（参加受付は15時まで）
※ 1月6日（月曜日）は休館
場所：今城塚古代歴史館
内容：「高槻の旧石器時代」をテーマに課題字をかく書初め会。提出された作品は1月18日（土曜日）から2月11日（火曜日）まで同館で展示。
費用：無料
持ち物：書道道具持参可 ※貸出道具を用意していますが、数に限りがあります。
問合先：今城塚古代歴史館 電話072-682-0820
【関連ホームページ】
新春かき初め会『高槻の旧石器時代を書く』（高槻市ホームページ）
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/event/history/133566.html
● 安満遺跡公園 書初めコーナー
日時：令和7年1月4日（土曜日）から13日（月曜日・祝日）までの10時から15時まで
場所：安満遺跡公園 ボーネルンドPark Center交流スペース
参加費：無料
※書道道具は、主催者で用意
※半紙の用意は1000枚限定
問合先：安満遺跡公園パートナーズ 電話072-648-4725
【関連ホームページ】
安満遺跡公園ホームページ
https://www.seibu-la.co.jp/park/ama-sitepark/
● 安満遺跡公園 獅子舞演舞・練り歩き
日時：令和7年1月11日（土曜日）11時から、13時から ※各回30分程度
場所：安満遺跡公園 ボーネルンドPark Center前からSAKURA広場まで練り歩き
内容：1年の無事を祈願してお正月の縁起物「獅子舞」が園内を練り歩く
費用：無料
問合先：安満遺跡公園パートナーズ 電話072-648-4725
【関連ホームページ】
安満遺跡公園ホームページ
https://www.seibu-la.co.jp/park/ama-sitepark/
● 安満遺跡公園 羽子板づくり
日時：令和7年1月11日（土曜日）から13日（月曜日・祝日）までの10時から、13時から、15時から
場所：安満遺跡公園 歴史体験室D
定員：各回15名 事前予約制
参加費：700円（羽子板1枚・羽付き）
問合先：安満遺跡公園パートナーズ 電話072-648-4725
【関連ホームページ】
安満遺跡公園ホームページ
https://www.seibu-la.co.jp/park/ama-sitepark/
● 消防出初式
日時：令和7年1月12日（日曜日）10時から11時15分まで
場所：高槻市立第一中学校
内容：消防本部・消防団・自衛消防隊の総勢約500人と消防車両の分列行進、一斉放水、消防音楽隊演奏など
問合先：消防本部警防課 電話072-674-7980
【関連ホームページ】
令和7年 消防出初式（高槻市ホームページ）
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/85/136101.html
● 高槻市二十歳のつどい
日時：令和7年1月13日（月曜日・祝日）11時から12時まで
場所：高槻城公園芸術文化劇場 南館 トリシマホール
問合先：青少年課 電話072-674-7654
【関連ホームページ】
令和7年高槻市二十歳のつどい（高槻市ホームページ）
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/66/130081.html
● 元旦マラソン
日時：令和7年1月1日（水曜日・祝日）10時から（受付時間は9時から9時45分まで）
受付場所：枚方大橋北側下（高槻市大塚町）
実施場所：淀川河川敷公園大塚地区（2.5キロメートル周回コース）
費用：無料
問合先：高槻市陸上競技連盟 電話080-2439-8555（アダチ）、文化スポーツ振興課 電話 072-674-7649
【関連ホームページ】
元旦マラソン（高槻市ホームページ）
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/event/135969.html