【日本一おいしいグランピング/浜名湖パームスプリングス by les quatre saisons】ウエディングプラン始動！

カジュアルな結婚式が叶うグランピングウエディングプラン

株式会社スティルアンウエディングイメージ/浜名湖パームスプリングス by les quatre saisons

結婚式のスタイルが多様化する昨今。ホテルや専門式場で行う結婚式だけでなく、レストランや屋外でのカジュアルな結婚式なども人気です。また、おふたりだけでのフォトシューティングを中心とした写真だけの結婚式やご家族と仲の良いご友人だけをご招待する少人数でのご結婚式のご要望も。

そんなご希望が増える中、ご来館いただいたお客様にお話を伺うと「カジュアルなウエディングをしたいと漠然と思っていたけど、そのようなパーティの列席経験がなくイメージが固まっていなかった」「普通の結婚式場で対応してもらえるかわからず、誰に相談すればよいか、何から始めればいいかわからなかった」とおっしゃる方も多くいらっしゃいます。

そこで、スティルアンウエディングス(株式会社スティルアン ウエディングチーム)は、最新施設「浜名湖パームスプリングス by les quatre saisons」でご利用いただける2つのプランをスタートし、より多くのニーズにお応えしていきます。

ウエディング/浜名湖パームスプリングス by les quatre saisons浜名湖パームスプリングスby les quatre saisons

浜名湖を一望する小高い丘の上にある「日本一おいしいグランピング」。

老舗レストラン 浜名湖オーベルジュキャトルセゾンの運営するグランピング施設だからこそ叶う美食体験と、ブライダルの総合企業として静岡県西部エリアにて多くの花嫁から支持されているスティルアンウエディングスがフルサポートするウエディングは、他のグランピング施設を圧倒。

結婚式のプロがしっかりとご提案し、自由で、今までにない結婚式のカタチをお二人と創り上げます。カジュアルで肩ひじ張らないウエディングも、パーティシーンに合わせた美しい衣装・レストラン自慢のおいしいお料理・結婚式のプロによる提案がそろえば最高の結婚式に。

選べる2つのウエディングスタイル

グランピング×フォトウエディング

浜名湖を一望する贅沢なロケーションとカリフォルニアのリゾート地パームスプリングスをモチーフとした設えは、まさに非日常空間。どこを切り取っても絵になる空間で、おふたりだけの贅沢な時間と記念のお写真を残すフォトウエディングプランは、グランピングの魅力を余すところなく堪能していただくため、宿泊付きでご用意。

ゆっくりグランピングを楽しみながらフォトシューティングのカットイメージを膨らませ当日を迎えるもよし、フォトシューティングが終わったあとサウナで汗を流しながらのんびり1泊してお帰りいただくもよし、特別な時間の過ごし方も専任のウエディングプランナーにご相談いただけます。

オートクチュールドレスでロケーションフォトが叶う 宿泊付き贅沢フォトプラン

2名 \ 198,000

◆プラン内容

新郎新婦衣装(ウエディングドレス1点(22万円分)タキシード1点(8万円分)

※和装をお選び頂くことも可能

控室料(ブライズルーム)

美容着付(新郎新婦様の美容着付け・新婦様ヘアメイク・アテンド)

ブーケ・ブートニア(アートフラワーのレンタル)

写真(プロカメラマン撮影写真データ)

宿泊(グランピングペア宿泊/1泊2食付き)

※ご希望に合わせてご提案いたします

※その他のオプションもございますのでご相談ください

ウエディング/浜名湖パームスプリングス by les quatre saisonsウエディング/浜名湖パームスプリングス by les quatre saisonsウエディング/浜名湖パームスプリングス by les quatre saisonsウエディング/浜名湖パームスプリングス by les quatre saisons

グランピング×カジュアルなシンプルウエディングスタイル

レストランだからこそ叶う飲食物以外何でも持ち込み自由なシンプルウエディングプラン。海外挙式をした際に着用した購入ドレスを身にまといご友人とカジュアルなお披露目パーティをしたり、デニムやオールホワイトコーディネートなどゲストと一緒のドレスコードでおしゃれなカジュアルパーティをしたり、お衣装やヘアメイクのしばりがないのはレストランウエディングならでは。

もちろん「親御様にドレス姿を見せてあげたい、でも家族だけの結婚式だからこそ肩ひじ張るような披露宴にはしたくない」というご希望にもしっかりとお応えします。

また、ご希望に応じてご家族やご友人様の宿泊予約も可能な為、1泊2日の贅沢なステイウエディングをお楽しみいただけるのもグランピング施設だからこそ。

【アレンジ&持込自由】お食事とドリンクが付いたシンプルなウェディングプラン

20名 \390,500~(1名増減\15,125)

◆プラン内容

お食事・フリードリンク・会場貸切使用料・会場装花

宿泊(1泊朝食付)

◆オプションメニュー

挙式 \55,000~

新郎新婦衣装 \165,000~

ヘアメイク \71,500~

記念撮影 \25,300~

※ご希望に合わせてご提案いたします

※その他のオプションもございますのでご相談ください

ウエディング/浜名湖パームスプリングス by les quatre saisonsウエディング/浜名湖パームスプリングス by les quatre saisonsウエディング/浜名湖パームスプリングス by les quatre saisonsウエディング/浜名湖パームスプリングス by les quatre saisons

グランピング施設ならではの今までにないパーティスタイル

ゲストとの距離を縮めるグランピングならではの料理の数々。ライブ感にあふれ、調理中の香りや音も五感で楽しめるお食事シーンは自然と会話も盛り上がります。

料理イメージ/浜名湖パームスプリングス by les quatre saisons

今までにはないグランピングウエディング。

「日本一おいしいグランピング」だからこそ叶う、アットホームで、カジュアルで、でもどこか上質なBBQタイム。

もちろんご希望に応じてオーベルジュ本館よりご提供するフレンチフルコースでのお食事も可能ですので、少しきちんとした雰囲気も残したい方も安心です。

料理イメージ/浜名湖パームスプリングス by les quatre saisons料理イメージ/浜名湖パームスプリングス by les quatre saisons料理イメージ/浜名湖パームスプリングス by les quatre saisons

スティルアンウエディングスの目指す結婚式

「良い結婚式を創りたい」そんな純粋な想いを実現することを胸に、スティルアンは結婚式のプロデュース会社として生まれました。そして私たちは、「良い結婚式」とは新郎新婦様1組1組によって異なるものと考えています。大人数でワイワイする結婚式がご希望の方、王道で感動的な結婚式をお望みの方、おふたりだけで記念の機会としたい方、それぞれのご要望をお伺いしながらおふたりの潜在的ニーズをくみ取りご提案する。それが、私たちが結婚式のプロとして介在する理由だと考えています。

もっと美しく もっと美味しく もっと感動を

私たちはこれからも

「価値ある結婚式」を創造していきます

スティルアンウエディングス公式ホームページ https://company.styleun.com/weddings/

スタッフ/スティルアンウエディングス

浜名湖パームスプリングス by les quatre saisons

Address 静岡県湖西市横山317-93(浜名湖オーベルジュキャトルセゾン内)

Tel 053‐401‐1515

Mail hgs@styleun.com

ウエディングのお問い合わせはこちら

Tel 053-489-8887(浜名湖オーベルジュキャトルセゾン本館共通/ウエディング専用)

LINE公式アカウント https://lin.ee/g3zeYkF

企業情報

ロゴ/スティルアンウエディングス

株式会社スティルアン

本社住所:静岡県浜松市中央区田町326-30

静岡県西部エリアにおいて2つのドレスショップ、4つの結婚式場を運営するブライダルの総合企業

レストランウエディングの会場としても営業をする「浜名湖オーベルジュキャトルセゾン」「キャトルセゾン浜松」は記念日をお祝いするレストランとして幅広い世代の方にご利用いただいております。

STYLEUN WEDDINGS

QUATRE SAISON RESTAURANTS

ドレスショップ

-ブランドゥスティルアン

-ブランドゥスティルアンアトリエ

結婚式場・レストラン

-浜名湖オーベルジュキャトルセゾン

-キャトルセゾン浜松

-ミュゼ四ツ池

-アビー・チャーチ