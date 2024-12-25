TBS Podcast『コサキン ポッドキャストDEワァオ』1月3日(金)15時からTikTok Liveで傑作選を24時間配信！

株式会社ＴＢＳラジオ

TBS Podcastの人気コンテンツ『コサキン ポッドキャストDEワァオ』では、2月2日(日)に有楽町よみうりホールでイベントを開催するのに先駆け、1月3日(金)15時から約24時間、TikTok Liveで過去のポッドキャストの傑作選をTBSラジオ公式アカウント(@tbsr_pr)で配信します。

小堺一機＆関根勤のコンビ「コサキン」が、「意味ねぇ～、ヒデェ～、くだらねぇ～」を誉め言葉にトークを繰り広げ、多くのラジオファンの耳と心を惹きつけてきたこの番組。なんと、1月3日はムックンこと小堺一機の誕生日。そこで『ムックンお誕生日おめでとう！コサキン TikTok祭り』と題して近年の傑作選をお届けします。是非お楽しみください。

配信日時：2025年1月3日(金)15:00から約24時間配信

アカウント：TBSラジオ公式（@tbsr_pr）

TBS Podcast『コサキン ポッドキャストDEワァオ！』

配信日時：毎週金曜日18時配信

出演：関根勤、小堺一機

番組公式サイト： https://www.tbsradio.jp/kosakin/

メール：kosakin@tbs.co.jp

ハガキ：〒107-8066 TBSラジオ『コサキン ポッドキャストDEワァオ！』