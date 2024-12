今年もご愛顧いただき誠にありがとうございます！12月28日(土)～1月5日(日)は年末年始SP!ザ・シネマフルコース9DAYS

AXN株式会社

洋画専門チャンネルザ・シネマ(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)では、年末年始の9日間を楽しくお過ごしいただくため、メガヒット作など人気のある作品をお届けする《人気作イッキ見SP》、人気シリーズを一気に見られる好評企画《シリーズ一挙SP》などザ・シネマの美味しいところを一気に特別編成で大特集いたします。 12月28日(土)~1月5日(日)の期間に全93作品をお届けいたします。

年末年始SP!ザ・シネマフルコース9DAYS

年末年始の9日間はザ・シネマの美味しいところを一気にご提供!ダイヤモンドシネマでお届けしてきたメガヒット作など人気のある作品をお届けする《人気作イッキ見SP》、人気シリーズを一気に見られる好評企画《シリーズ一挙SP》、さらに毎月レギュラーコーナーでお届けしている《レトロ・ハリウッドSP》や《西部劇SP》など特別編成で大特集!ザ・シネマの魅力を余すところなく味わえるフルコースをご堪能あれ!

《人気作イッキ見SP》からは誇り高き“最後の侍”を渡辺謙が熱演!トム・クルーズが武士道精神を体現するハリウッド製本格時代劇『ラスト サムライ』ほか、《シリーズ一挙SP》からは修道女たちの“天使の歌声”が元気を与える!ゴスペル聖歌隊の奮闘を描く音楽コメディ第1弾『天使にラブ・ソングを…』やアクション映画の常識を変えた傑作!ブルース・ウィリスを一躍スターにした大ヒット作『ダイ・ハード』ほか、《西部劇SP》では実在したアウトロー・コンビの明日なき生きざまに誰もが憧れる…アメリカン・ニューシネマの代表作『明日に向って撃て!』など全93作品を12月28日(土)~1月5日(日)にお届けいたします!

特集ページ:https://www.thecinema.jp/tag/617(https://www.thecinema.jp/tag/617)

1.【人気作イッキ見SP】

【人気作イッキ見SP】★21作品

ハリウッドの大作から名作まで人気のある作品をお届け!

●『ラスト サムライ』

放送日:1月1日(水)21:00~ほか

誇り高き“最後の侍”を渡辺謙が熱演!

トム・クルーズが武士道精神を体現するハリウッド製本格時代劇

12月28日(土)

『タイムリミット(2003)』

『ブラッドショット』

12月29日(日)

『バンブルビー』

『スカイスクレイパー』

12月30日(月)

『スウィート・ノベンバー』

『ドクター・スリープ』

12月31日(火)

『アポカリプト 』

『パール・ハーバー』

1月1日(祝・水)

『オリエント急行殺人事件(2017)』

『ラスト サムライ』

『ワルキューレ』

『ブラック・フォン』

『ブラック・サイト 危険区域』

1月2日(木)

『ボディガード(1992)』

1月3日(金)

『(吹) バンブルビー』

『モンタナの目撃者』

『96時間/レクイエム』

1月4日(土)

『野性の呼び声』

1月5日(日)

『I am Sam アイ・アム・サム』

『プラダを着た悪魔』

『トゥモロー・ウォー』

2.【シリーズ一挙SP】

★20シリーズ55作品

人気シリーズを一気に観られる人気企画!

アクション映画の常識を変えた傑作!

★『ダイ・ハード』シリーズ4作

放送日:1月4日(土)16:15~ほか

ゴスペル聖歌隊の奮闘を描く音楽コメディ

★『天使にラブ・ソングを…』シリーズ2作(字幕・吹替)

字幕12月28日(土) 12:45~ほか

吹替1月5日(日)8:00~ほか

ジェラルド・バトラー主演の壮絶アクション

★『エンド・オブ・~』シリーズ3作(字幕・吹替)

字幕12月28日(土) 16:45~ほか

吹替1月3日(金) 16:45~ほか

シュワルツェネッガーvs見えない異星人の壮絶バトル!

★『プレデター』シリーズ2作

放送日:12月28日(土) 23:30~ほか

トマス・ハリスのベストセラー小説の映画化シリーズ

★『羊たちの沈黙』シリーズ3作

放送日:12月29日(日) 13:30~ほか

同名ゲームを映画化した大ヒットアクションアドベンチャー

★『トゥームレイダー』シリーズ3作(字幕・吹替)

字幕12月29日(日) 21:00~ほか

吹替1月5日(日)14:30~ほか

ティム・バートンが描くアメコミムービー原点!

★『バットマン』シリーズ4作(字幕・吹替)

字幕12月30日(月) 11:15~ほか

吹替1月3日(金)25:15~ほか

クリス・タッカー&ジャッキー・チェンの痛快アクションコメディ

★『ラッシュアワー』シリーズ2作(字幕・吹替)

字幕12月30日(月) 21:00~ほか

吹替1月3日(金) 10:45~ほか

リュック・ベッソン製作&脚本の痛快カーアクション

★『TAXi』シリーズ4作

放送日:12月31日(火) 13:45~ほか

キアヌ・リーヴスの白熱アクション!

★『スピード(1994)』シリーズ2作

放送日:12月31日(火) 24:45~ほか

ダン・ブラウン原作の大ヒットシリーズ

★『ダ・ヴィンチ・コード【エクステンデッド版】』シリーズ3作

放送日:1月1日(水)12:45~

トム・ホランド版『スパイダーマン』シリーズ

★『スパイダーマン』ホームシリーズ3作

放送日:1月2日(木)12:45~

異星人と人類との壮絶な攻防を描く

★『インデペンデンス・デイ』シリーズ2作

(字幕・吹替)

字幕1月2日(木) 21:00~~ほか

吹替1月4日(土) 11:00~ほか

南米の秘境への大冒険×魅惑の恋!

『ロマンシング・ストーン』シリーズ2作

放送日:1月2日(木) 26:00~~ほか

3.【レトロ・ハリウッドSP】古くて新しい80~90年代の傑作群

【レトロ・ハリウッドSP】★8作品

●『ルディ/涙のウイニング・ラン』

放送日:12月31日(火)8:00~ほか

名門大学のアメフト・チームでプレーするのを夢見た実在の若者を描いた感動のスポーツ・ドラマ!

●『コマンドー【ディレクターズカット版】』

放送日:12月28日(土) 9:00~ほか

●『ハリソン・フォード 逃亡者』

放送日:12月29日(日) 8:00~ほか

●『追跡者(1998)』

放送日:12月30日(月) 8:15~

●『60セカンズ』

放送日:1月1日(祝・水) 8:00~

●『グーニーズ』

放送日:1月2日(木)8:00~

●『フェイス/オフ』

放送日:1月3日(金)8:15~

●『恋人たちの予感』

放送日:1月4日(土)8:30~

4.【西部劇SP】新旧の傑作西部劇を厳選!]

【西部劇SP】★9作品

●『明日に向って撃て!』

放送日:1月1日(祝・水) 6:00~

実在したアウトロー・コンビの明日なき生きざまに誰もが憧れる…アメリカン・ニューシネマの代表作

●『ジェシー・ジェームズの暗殺』

放送日:12月28日(土) 6:00~

●『ラスト・シューティスト』

放送日:12月29日(日) 6:00~

●『ガン・ファイター』

放送日:12月30日(月) 6:00~

●『ジェーン(2016)』

放送日:12月31日(火) 6:00~

●『三人の名付親』

放送日:1月2日(木) 6:00~

●『ペイルライダー』

放送日:1月3日(金) 6:00~

●『11人のカウボーイ』

放送日:1月4日(土) 6:00~

●『帰らざる河』

放送日:1月5日(日) 6:00~

『ラスト サムライ』(C) 2003 Warner Bros. Entertainment Inc. 『ダイ・ハード』(C) 1988 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. 『ルディ/涙のウイニング・ラン』(C) 1993 TriStar Pictures, Inc. All Rights Reserved. 『明日に向って撃て!』Artwork (C) 1969 Twentieth Century Fox Film Corporation

