北海道

　オホーツク管内を運行するバス事業者の人材を確保するため、オホーツクでバス運転手になることの魅力を発信する動画を制作・公開いたしましたのでお知らせいたします。



・【網走バス編】オホーツクでバスドライバーになろう！


　


[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=r8Or_8cKtXc ]


・【網走観光交通編】オホーツクでバスドライバーになろう！


　


[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=bGOiNaaj6UI ]


・【斜里バス編】オホーツクでバスドライバーになろう！


　


[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=2Pc0j-tWN1E ]


・【北紋バス編】オホーツクでバスドライバーになろう！


　


[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=jIwHuWiv7m4 ]


・【北海道北見バス編】オホーツクでバスドライバーになろう！


[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=dqiMYiVD_7U ]



オホーツク管内に本社がある


・網走バス


・網走観光交通


・斜里バス


・北紋バス


・北海道北見バス


の各社からご推薦いただいたドライバーさんに、バス運転手の魅力やオホーツクの魅力、福利厚生について、また、移住・転職経験のあるドライバーさんにはその実感についてお話いただきました。



■公開日時　


　令和６年（2024年）12月23日（月）



■公開チャンネル


　YouTubeチャンネル「つくつくオホーツクん」


（https://youtube.com/@tsukutsuku_okhotsk）



■協力バス事業者


　取材協力、ロゴ提供：網走バス（株）、網走観光交通（株）、斜里バス（株）、北紋バス（株）、


　北海道北見バス（株）


　ロゴ提供：阿寒バス（株）、宗谷バス（株）、名士バス（株）



■実施主体


　北海道オホーツク地域等公共交通活性化協議会


　（構成団体：市町村、バス事業者、北海道オホーツク総合振興局　ほか）



■撮影・編集


　道東テレビ（株）