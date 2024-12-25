バス運転手魅力発信動画「オホーツクでバスドライバーになろう！」の公開について
北海道
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=r8Or_8cKtXc ]
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=bGOiNaaj6UI ]
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=2Pc0j-tWN1E ]
[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=jIwHuWiv7m4 ]
[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=dqiMYiVD_7U ]
オホーツク管内を運行するバス事業者の人材を確保するため、オホーツクでバス運転手になることの魅力を発信する動画を制作・公開いたしましたのでお知らせいたします。
・【網走バス編】オホーツクでバスドライバーになろう！
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=r8Or_8cKtXc ]
・【網走観光交通編】オホーツクでバスドライバーになろう！
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=bGOiNaaj6UI ]
・【斜里バス編】オホーツクでバスドライバーになろう！
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=2Pc0j-tWN1E ]
・【北紋バス編】オホーツクでバスドライバーになろう！
[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=jIwHuWiv7m4 ]
・【北海道北見バス編】オホーツクでバスドライバーになろう！
[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=dqiMYiVD_7U ]
オホーツク管内に本社がある
・網走バス
・網走観光交通
・斜里バス
・北紋バス
・北海道北見バス
の各社からご推薦いただいたドライバーさんに、バス運転手の魅力やオホーツクの魅力、福利厚生について、また、移住・転職経験のあるドライバーさんにはその実感についてお話いただきました。
■公開日時
令和６年（2024年）12月23日（月）
■公開チャンネル
YouTubeチャンネル「つくつくオホーツクん」
（https://youtube.com/@tsukutsuku_okhotsk）
■協力バス事業者
取材協力、ロゴ提供：網走バス（株）、網走観光交通（株）、斜里バス（株）、北紋バス（株）、
北海道北見バス（株）
ロゴ提供：阿寒バス（株）、宗谷バス（株）、名士バス（株）
■実施主体
北海道オホーツク地域等公共交通活性化協議会
（構成団体：市町村、バス事業者、北海道オホーツク総合振興局 ほか）
■撮影・編集
道東テレビ（株）