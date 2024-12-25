境町役場【茨城県境町】橋本正裕境町長、韓国の行政中心複合都市「世宗特別自治市」地方時代委員会にて講演！

令和 6 年 12 月 24 日、韓国の行政複合都市である「世宗特別自治市」の地方時代委員会にて、橋本正裕境町長がお招きを頂き、境町の地方創生について講演をいたしました。

講演の様子

今回の講演は、ウ・ドンギ地方時代委員長からの依頼で実現いたしました。ウ・ドンギ委員長は、令和６年11月27日に境町役場を訪問し(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000056181.html)、境町の地方創生の取り組みについて橋本町長の講演に出席ています。韓国の行政関係者にも橋本町長の講演を聞いてもらいたい、と、今回の韓国での海外出張講演のオファーに繋がりました。海外での講演は今回が初となります。

講演終了後、韓国側から多くの質問があり、また、講演会終了後は委員長主催の昼食会も開催され、活発な意見交換が行われました。

講演会概要

１.日 時 令和６年 12 月 24 日（火）10 時 20 分から 11 時 40 分

２.場 所 地方時代委員会大会議室

（世宗（セジョン）市特別自治市ハンヌリ通り 411 KT&G 世宗タワーA 8 階）

３.出席者

・境町側 橋本 正裕 町長、倉持町議会議長、ほか

・韓国側 ウドンギ大韓民国地方時代委員会委員長、ほか

４.内 容

子育て施策、移住促進施策、英語教育、スポーツを核としたまちづくり等、茨城県境町の地方創生に向けた先進的な政策について

５.目 的

地方創生に向けた茨城県境町の先進的な政策を韓国に取り入れ、「地方時代委員会」の目的である地域の特性に応じた自立的な発展と地方自治の地方分権化により、「全国どこでも住みやすい地方時代」を実現する。