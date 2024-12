にじさんじのユニットVΔLZ初のライブツアー「VΔLZ LIVE TOUR 2024『三華の樂』」Blu-rayの商品&法人別オリジナル特典デザインを公開！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社:東京都港区 代表取締役:田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」 は、弦月藤士郎、長尾景、甲斐田晴によるユニット「VΔLZ」の「VΔLZ LIVE TOUR 2024『三華の樂』」Blu-ray情報をお伝えいたします。

2025年3月12日(水)発売「VΔLZ LIVE TOUR 2024『三華の樂』」Blu-ray追加情報を公開!

2024年9月に横浜、大阪、仙台の三都市にて開催したVΔLZ初となるライブツアー「VΔLZ LIVE TOUR 2024『三華の樂』」のBlu-rayは2025年3月12日(水)発売を予定しており、現在予約受付中です。

今回は商品、法人別オリジナル特典デザインを公開!

にじさんじオフィシャルストア限定の特典では、ダイカットステッカーセット(全3種)や、ライブキービジュアルを使用した美麗な掛軸の有償特典もご用意。ダイカットステッカーセット(全3種)はライブツアーで巡った各地をイメージした、ミニキャラ描き下ろしイラストを使用!その他、法人別オリジナル特典もございますので、この機会にぜひご検討ください。

商品詳細情報

VΔLZ LIVE TOUR 2024『三華の樂』[Blu-ray]

■発売日:2025年3月12日(水)

■価格:\19,800(本体18,000+税)

■品番:ACN-30001 / POS:4573600213256



【有償特典付】

■価格:\22,000(本体20,000+税)

■品番:SSZS-43022 / POS:4573600213263

■商品仕様

・ライブ本編映像

・特典映像

1.ライバーカメラ映像

KT Zepp Yokohama:「きゅうくらりん」「パンダヒーロー」「Sign」

Zepp Namba:「アイドルライフスターターパック」「ブリキの魂」「黎明の轍」

SENDAI GIGS:「ムーンウォーカーズ」「DAY BY DAY」「浮世の演舞」

2.ご当地もぐもぐコーナー

…各公演の楽屋にてご当地弁当を食べながらトークするVΔLZの様子をお届け!

・ブックレット

・特製収納ボックス

・撮り下ろしカードセット(全3種)

■ DISC収録内容(全3枚組)

【DISC1(横浜)】

▼本編

1 黎明の轍

2 青春応歌

3 MC1

4 Treasure Believer

5 DAY BY DAY

6 きゅうくらりん

7 夜咄ディセイブ

8 パンダヒーロー

9 オドループ

10 Sign

11 逆光のフリューゲル

12 MC2

13 No reason.

14 ムーンウォーカーズ

15 幕間映像:「VΔLZの"心"」

16 Tell me your dream

17 ミッドナイト・ダンスホール

18 極夜

19 MC3

20 SOUP

21 MC4

22 ブリキの魂

23 MC5

24 Hurrah!!

▼特典映像

●ライバーカメラ

きゅうくらりん

パンダヒーロー

Sign

●ご当地もぐもぐコーナー in 横浜

【DISC2(大阪)】

▼本編

1 アイドルライフスターターパック

2 MC1

3 天ノ弱

4 扉

5 MC2

6 Treasure Believer

7 DAY BY DAY -アコースティックVer.-

8 SOUP

9 MC3

10 ブリキの魂

11 青春応歌

12 幕間映像:「VΔLZの"技"」

13 未完成

14 The Bravery

15 帰ろう

16 名前を呼ぶよ

17 小さきもの

18 MC4

19 ムーンウォーカーズ

20 黎明の轍

21 MC5

22 MONSTER DANCE

23 MC6

24 虹色のPuddle

▼特典映像

●ライバーカメラ

アイドルライフスターターパック

ブリキの魂

黎明の轍

●ご当地もぐもぐコーナー in大阪

【DISC3(仙台)】

▼本編

1 ブリキの魂

2 No reason.

3 ムーンウォーカーズ

4 MC1

5 SOUP

6 Treasure Believer

7 幕間映像:「VΔLZの"体"」

8 neverland

9 mermaid

10 クレマチスの祈り

11 MIRROR

12 何色

13 才能がないから何だ

14 MC2

15 青春応歌

16 扉

17 DAY BY DAY

18 MC3

19 黎明の轍

20 浮世の演舞

21 MC4

22 SHOOTING DELTA

23 MC5

24 Virtual to LIVE

25 Hurrah!!

▼特典映像

●ライバーカメラ

ムーンウォーカーズ

DAY BY DAY

浮世の演舞

●ご当地もぐもぐコーナー in仙台

※一部、収録されない楽曲がございます

※ 商品仕様・内容は予告なく変更になる場合がございます

※ 本商品には字幕が設定されていませんので、あらかじめご了承ください

取扱店舗

にじさんじオフィシャルストア

・無償特典:ダイカットステッカーセット(全3種)

…VΔLZメンバーの描き下ろしミニキャラのダイカットステッカーセットです。

サイズ:約50mm×50mm内 ※ライバーにより異なります

イラストレーター:鈴木 様(https://x.com/_sz__k)

・有償特典:掛軸

https://shop.nijisanji.jp/ACN-30001.html(https://shop.nijisanji.jp/ACN-30001.html)

楽天ブックス

・アクリルブロック

https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=2100014371252+4573600213256&f=O(https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=2100014371252+4573600213256&f=O)



Amazon.co.jp

・スマホサイズステッカー3種

https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0DPHJD59N|B0DPHJZ9VX|(https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0DPHJD59N%7CB0DPHJZ9VX%7C)

アニメイト

・バックパス風ステッカー3枚セット

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3012044/

タワーレコード

・大判ポストカード

https://tower.jp/item/6661158

HMV

・L判ブロマイド

https://www.hmv.co.jp/news/article/241129163/

Sony Music Shop

・B5クリアファイル

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=ACN0000030001(https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&cd=ACN0000030001)

amiami(オンラインショップ)

・パスケース

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=MED-DVD2-57737

ステラワース

・ましかくブロマイド3枚セット

https://www.stellaworth.co.jp/shop/search_result.php?item=101824&name=&lc=&br=&ta=&kw=&nkw=&al=0&ryf=&rmf=&rdf=&ryt=&rmt=&rdt=&pl=&ei=0&dt=0(https://www.stellaworth.co.jp/shop/search_result.php?item=101824&name=&lc=&br=&ta=&kw=&nkw=&al=0&ryf=&rmf=&rdf=&ryt=&rmt=&rdt=&pl=&ei=0&dt=0)

ソフマップ

・アクリルコースター

https://a.sofmap.com/calendar_list.aspx?product_type=NEW&search_type=&date_undecided=&date_from=2025%2F3%2F12&date_to=&keyword=V%83%A2LZ&keyword_not=&gid=002120&gid=002130&gid=002310(https://a.sofmap.com/calendar_list.aspx?product_type=NEW&search_type=&date_undecided=&date_from=2025%2F3%2F12&date_to=&keyword=V%83%A2LZ&keyword_not=&gid=002120&gid=002130&gid=002310)

セブンネット

・アクリルカラビナ

https://7net.omni7.jp/search/?keyword=valz20250312&searchKeywordFlg=1(https://7net.omni7.jp/search/?keyword=valz20250312&searchKeywordFlg=1)



※商品の取り扱いに関しては店舗様にお問い合わせください

新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X:https://x.com/nijisanji_app

・VΔLZ公式X:https://x.com/VALZ_info

・ハッシュタグ:#VΔLZ_ライブツアー2024

【VΔLZについて】

VTuberグループ「にじさんじ」に所属し、桜魔皇国出身という共通点を持った、弦月藤士郎/長尾景/甲斐田晴の3人によるユニット。得意とする歌唱や作曲を中心に、新たな表現にも果敢にチャレンジし可能性を広げている。桜魔皇国を舞台にしたストーリーコンテンツ「桜魔大戦譚 ~相対するモノたちへ~」を公式YouTubeチャンネルにて公開中。

